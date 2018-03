O Inter recebe nesta quinta o Cianorte-PR pela Copa do Brasil

O Internacional começa o mês de março entrando em campo pela Copa do Brasil. A partir das 19h15min desta quinta-feira, o Colorado encara o Cioanorte, no Beira-Rio, pelo jogo de ida da terceira Fase. Depois de passar por Boavista-RJ e Remo, o Inter segue a sua jornada na Copa do Brasil, agora em partidas de ida e volta – o segundo jogo, em Cianorte-PR, será disputado no dia 14 de março. Vale lembrar que não há gol qualificado nesta edição do torneio nacional, com as vagas sendo decidida nos pênaltis se persistir a igualdade após 180 minutos.

Mudanças no time

O time vermelho terá alguns desfalques. Leandro Damião, com uma contratura cervical, foi vetado pelo departamento médico. Uendel, William Pottker e Danilo Fernandes também se recuperam de lesões musculares e ficam de fora da lista de relacionados. Nico López, suspenso, completa a lista de baixas.

Na tarde dessa quarta-feira, Odair Hellmann comandou um treinamento tático no qual testou a provável escalação que inicia o confronto: Marcelo Lomba; Dudu, Klaus, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, Marcinho, D’Alessandro e Patrick; Roger.

“Vamos buscar o bom resultado dentro de casa para depois assegurar a classificação no Paraná. Temos que ser agressivos dentro da nossa ideia de jogo e com a ajuda da nossa torcida. Mas temos que ter paciência, pois o Cianorte é um time extremamente organizado na parte defensiva. Vamos ter que ser efetivos quando chegarmos no último terço do campo, com uma infiltração ou com um drible, para desmanchar esta compactação do adversário”, projeta Hellmann.

Deixe seu comentário: