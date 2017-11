Em seu penúltimo compromisso pela Série B no estádio Beira-Rio, o Inter encara nesta tarde o Vila Nova no Beira-Rio, em jogo decisiva para o retorno à Primeira Divisão

O elenco principal do Inter encerrou na manhã passada a preparação para o jogo contra o Vila Nova-GO, que será disputado às 16h deste sábado em Porto Alegre. Em vez do centro de treinamentos do Parque Gigante, esse último ensaio foi realizado no estádio Beira-Rio, com portões fechados à imprensa.

Em campo, abaixo de chuva, o técnico Guto Ferreira buscava alterativas para os eventuais e já confirmados desfalques para a partida, válida pela trigésima-quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em uma sequência que inclui mais três confrontos até o último fim de semana do mês.

As baixas para este sábado se concentram principalmente no setor defensivo: Já sem contar com os zagueiros Klaus, Ernando e Danilo Silva, lesionados, na segunda-feira o treinador colorado perdeu o argentino Victor Cuesta, que teve diagnosticado um problema na panturrilha e está fora de combate pelo restante do certame. Com isso, Guto escalará novamente a dupla formada por Thales e Léo Ortiz, formados nas categorias de base do clube.

Outro desfalque que pode ser confirmado é o de Leandro Damião. O centroavante voltou a sentir desconforto muscular na coxa esquerda após marcar o seu segundo gol contra o Luverdense, alcançando William Pottker na artilharia colorada da competição (ambos marcaram oito vezes). Caso ele seja vetado pelo departamento médico, o seu provável substituto será Carlos ou o uruguaio Nico López.

Em entrevista coletiva nesta semana, o comandante colorado ressaltou a importância de seu centroavante como peça de difícil substituição, tendo em vista as suas características diferenciadas.

“É inegável que ocorreu um crescimento da equipe com a chegada do Damião”, disse Guto. “Quando ele sai, temos que mudar o sistema, a maneira de jogar. Temos tentado colocar alguém que possa chegar próximo ou trazer equilíbrio, mas nem sempre acontece. De qualquer forma, o momento é de superação. Com o Damião atuando ou não, que o time se encontre dentro de campo e possa, mais do que jogar bem, vencer.”

Ele também reiterou a necessidade de que a torcida volte a demonstrar apoio incondicional ao grupo colorado, cuja irregularidade nas três últimas rodadas (uma derrota e dois empates) chegou a motivas vaias de alguns setores das arquibancadas, gerando inclusive a reação indignada do capitão D’Alessandro.

“Quem puder vir, que jogue com a gente. Esta é a chamada. Os 90 minutos”, defendeu Guto. “Venha com a cabeça livre para empurrar a equipe sob qualquer situação. No ano passado, eu via de fora, no momento crucial com Inter correndo risco, o torcedor empurrando 90 minutos, porque o clube precisava vencer e estava em dificuldades. Agora, mais do que nunca, tem que ser assim. Jogar junto e jogar energia positiva dentro de campo.”

Situação

O Inter ocupa o topo da tabela, com 63 pontos, mesmo escore alcançado pelo vice-líder América-MG, porém em vantagem nos critérios qualificados (tem uma vitória a mais). Já o Vila Nova está em sexto lugar, fora da zona de classificação para a Série A, com 53 pontos.

Com uma vitória, o Saci poderá assegurar de forma antecipada o seu retorno à Primeira Divisão, já neste sábado. Essa projeção ganhou força na noite dessa sexta-feira, com um resultado paralelo favorável: para ajudar os colorados, o Oeste-SP não poderia vencer o Juventude e foi o que fez, empatando em 0 a 0 com o time do técnico Antônio Carlos Zago em Caxias do Sul, estagnando-se na quinta colocação, fora do G-4.

