O Inter recebe o Caxias na manhã deste sábado para um jogo-treino com entrada franca no estádio Beira-Rio

Em fase de preparação para as duas principais competições nacionais que darão seguimento à temporada do Inter em 2018 após a desclassificação no Campeonato Gaúcho, jogadores e comissão técnica seguem trabalhando em ritmo forte. Na manhã dessa Sexta-Feira Santa, feriados para muitos, o grupo colorado teve a sua última atividade antes do jogo-treino contra o Caxias, neste sábado.

No gramado do Parque Gigante, o técnico Odair Hellmann orientou os atletas do Saci em um treino tático que serviu para esboçar a escalação que deve iniciar a partida: Marcelo Lomba, Ruan, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Iago, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, D’Alessandro, Wellington Silva e Nico López. Na sequência, ainda houve um recreativo entre os jogadores.

Oportunidade

Em entrevista coletiva após os trabalhos, o jovem lateral-direito Ruan comentou a chance que deve receber no amistoso contra a equipe da Serra Gaúcha. “Venho trabalhando e é uma oportunidade. Se eu começar jogando, vou procurar fazer o melhor. Estou preparado para isso, confiante e vou dar o meu melhor desempenho”, prometeu.

Ele também reiterou a importância do período de treinos para o clube, que ficou de fora das semifinais do Gauchão. “É um tempo bom para nos prepararmos, sem jogos. Todos nós queríamos disputar todas as competições, mas não foi possível. Agora é trabalhar e aproveitar para aprimorar, receber os colegas que estão voltando de lesões e chegar mais forte lá na frente.”

Serviço

O amistoso entre Inter e Caxias começa às 10h30min deste sábado no estádio Beira-Rio. A entrada é franca para qualquer torcedor, mediante acesso pelo portão 10 (rampa 2). Já o estacionamento será gratuito para os sócios colorados, ao passo que não sócios pagam uma taxa de R$ 10.

Deixe seu comentário: