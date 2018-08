O Inter recebe o Palmeiras na tarde deste domingo, em um duelo para buscar a liderança do Brasileirão

De olho na possibilidade de chegar à liderança do Campeonato Brasileiro, o Inter recebe o Palmeiras às 16h deste domingo no estádio Beira-Rio. O jogo, válido pela vigésima-primeira rodada, tem transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

A preparação para o duelo contra o time paulista comandado por Felipão foi encerrada na manhã desse sábado com um treino fechado. O técnico Odair Hellmann optou pela privacidade para ajustar os últimos detalhes e definir a equipe que entrará em campo.

Ele não poderá contar com o atacante William Pottker (suspenso pelo terceiro cartão amarelo), o lateral Fabiano e o zagueiro Emerson Santos (por questões contratuais). Os atacantes Lucca e Leandro Damião, lesionados, também estão fora. Em compensação, o meia D’Alessandro e os também atacantes Nico López e Jonatan Alvez estão novamente à disposição.

Segundo colocado na tabela, o Saci soma 41 pontos (apenas um atrás do São Paulo) e contabiliza cinco vitórias – e nenhum gol sofrido – nos últimos cinco confrontos. Já o Verdão está em quinto lugar, com 36 pontos (a um ponto do Grêmio).

Claudiomiro

Os colorados se despediram nesse sábado do ex-centroavante Claudiomiro, 68 anos. Terceiro maior artilheiro do clube, com 210 gols, ele morreu em sua casa, em Canoas, no dia anterior.

O velório foi realizado na Capela Nossa Senhora das Vitórias, no estádio Beira-Rio (onde marcou o gol inaugural, em 1969). Dezenas de dirigentes, ex-colegas e torcedores colorados estiveram no local.

