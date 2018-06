O Inter empatou em 0 a 0 com o Sport-PE no Beira-Rio

Jogando em casa na tarde desse sábado, o Inter não passou de um empate de 0 a 0 com o Sport-PE, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o Colorado momentaneamente em terceiro lugar na tabela, com 15 pontos, mesmo escore do adversário, quarto colocado mas em desvantagem nos critérios qualificados.

Escalações

O Inter do técnico Odair Hellmann colocou em campo Danilo, Zeca, Moledo, Victor Cuesta, Iago, Rodrigo Dourado (Juan Alano), Edenilson, William Pottker (Rossi), Patrick, Lucca (Nico López) e Leandro Damião.

Já o Sport-PE, sob o comando de Claudinei de Oliveira, escalou Magrão, Raul Prata, Ronaldo Alves, Durval, Sander, Deivid, Fellipe Bastos, Gabriel (Michel Bastos), Rogério (Neto Moura), Marlone (Igor) e Rafael Marques.

Sequência

Na próxima terça-feira, fora de casa, o Saci tem pela frente o São Paulo, vice-líder com 16 pontos e que, à noite, enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque. O meia D’Alessandro volta a estar à disposição, após cumprir quatro jogos de suspensão por ato hostil nos confrontos contra o Flamengo e o Grêmio.

Já o volante Rodrigo Dourado, que recebeu o terceiro cartão amarelo, desfalcará a equipe. Um dos cotados para o seu lugar é Gabriel Dias, em um esquema no qual o atacante William Pottker ficaria de fora.

Nas rodadas seguintes, o Inter vai encarar o Santos na Vila Belmiro dia 10 (domingo) e o Vasco da Gama em casa no dia 13 (quarta-feira), antes da pausa geral para a Copa do Mundo da Rússia (14 de junho a 15 de julho).

