O Inter recebe o Vasco neste domingo, de olho no retorno ao G-4 do Campeonato Brasileiro

Após voltar a vencer no Campeonato Brasileiro (2 a 0 sobre o Avaí, fora de casa), neste domingo o Inter se reencontra com a sua torcida em Porto Alegre, contra o Vasco, pela vigésima-sétima rodada da competição. O duelo está marcado para as 16h e pode recolocar o Colorado no G-4.

A equipe não teve muito tempo de preparação e trabalhou na manhã desse sábado com portões fechados no estádio Beira-Rio, na última atividade antes da partida. E enquanto o clube não define um novo nome para o comando técnico do time, o interino Ricardo Colbachini segue na casamata.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo na rodada anterior, o zagueiro Victor Cuesta reforça o time. Outro que está novamente à disposição é o atacante Wellington Silva, que retornou de viagem à Europa, onde cumpriu compromissos jurídicos como depoente no processo que investiga a suposta venda de resultados por um clube do campeonato espanhol de 2010.

Após o trabalho, o meia Bruno Silva concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do Parque Gigante. O atleta foi titular na vitória contra o Avaí em Florianópolis e pode receber mais uma chance: “Será um jogo difícil, mas vamos jogar em casa, o torcedor vai nos apoiar, precisamos encostar no G4, fazer o nosso jogo e buscar a vitória o tempo todo. Temos que fazer vale o fator casa”.

Após retornar à zona dos seis primeiros colocados do Brasileirão (grupo de classificação para a Copa Libertadores da América do ano que vem), o Saci tem a chance de voltar ao G-4. Para isso, precisa de uma vitória combinada a resultados paralelos (um tropeço de São Paulo, por exemplo, que também entra em campo neste domingo, contra o Avaí).

O time de D’Alessandro e companhia tem 42 pontos e se mantém invicto como mandante nesta edição do campeonato. Já o Vasco do técnico Vanderlei Luxemburgo está em décimo-primeiro lugar, com 34 pontos, cada vez mais distante da zona de rebaixamento, por onde andou durante boa parte do primeiro turno do torneio.

Ações sociais

O domingo também será de ações sociais no Beira-Rio. Em alusão à campanha “Outubro Rosa” de incentivo à prevenção do câncer de mama, as mulheres terão acesso livre, em um total de 10 mil ingressos para as áreas livres do estádio. Basta retirar a pulseira rosa a partir das 10h na bilheteria do Gigantinho ou em um dos três postos de atendimento instalados no entorno (estátua de Fernandão, mastro da bandeira e Capela Nossa Senhora das Vitórias).

A Campanha ‘Tudo Vira Brinquedo’ também segue valendo. Os torcedores que doarem um item (ou então 2 quilos de alimento) nos postos de coleta distribuídos na mesma área receberão em troca um cupom que permite concorrer a itens exclusivos, como camisetas, luvas e chuteiras dos jogadores.

Outra iniciativa importante é a presença de representantes da Defensoria Pública do Estado no “Projeto Pai? Presente!” na ação inédita, que oferecerá orientações sobre o reconhecimento de paternidade de crianças e adolescentes que não tenham o nome do genitor em sua documentação. Um posto de atendimento será disponibilizado para informações jurídicas e agendamentos de exames gratuitos de DNA.

(Marcello Campos)