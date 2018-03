O Inter retoma os treinamentos nesta segunda, já de olho no primeiro Grenal do ano

Após um domingo de folga, na manhã desta segunda-feira o elenco do Inter retoma os trabalhos no centro de treinamentos do Parque Gigante, já de olho na sequência de jogos que terá pela frente. Líder do Campeonato Gaúcho, com 17 pontos, o Colorado enfrentará o Cruzeiro-POA na noite desta quarta-feira, em Gravataí, na reta final da fase classificatória do regional.

O adversário, penúltimo colocado na tabela, soma apenas oito pontos. A situação do clube ficou ainda pior na sexta-feira, após ser goleado por 4 a 1, fora de casa, pelo São Luiz de Ijuí.

Grenal

Já no próximo domingo, será a vez do Saci receber em casa o Grenal nº 413, o primeiro de 2018. O jogo está marcado para as 11h da manhã, mas a FGF (Federação Gaúcha de Futebol) poderá alterar o horário para as 16h.

A última vez em que os arqui-rivais se enfrentaram foi há mais de um ano, na tarde de 4 de março de 2017, também pelo Gauchão. Na ocasião, o time – ainda sob o comando do técnico Antônio Carlos Zago, empatou em 2 a 2 com o Tricolor na Arena.

Os gols colorados foram marcados pelos atacantes Brenner (que posteriormente seria negociado com o Botafogo, em uma troca pelo meio Camilo, mais o perdão de uma dívida dos cariocas) e Roberson (atualmente no Jeju United, da Coreia do Sul). Já o Tricolor marcou com os atacantes Miller Bolaños (hoje emprestado ao Tijuana do México) e Fernandinho (que no início de janeiro passou a vestir a camisa do Chongqing Lifan da China).

Desde esse duelo, as duas torcidas mais representativas do Rio Grande do Sul amargam um “jejum” de seu principal clássico no futebol. O motivo foi o não-cruzamento entre vermelhos e azuis na Copa do Brasil do ano passado e a ausência do Inter na Série A do Campeonato Brasileiro de 2017, na qual o Grêmio encerrou a última rodada em quarto lugar.

