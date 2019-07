O Inter retomou o treinamento para duelo decisivo na Copa do Brasil contra o Palmeiras

Começou uma semana decisiva para o Inter. O Colorado tem uma decisão importante pela frente já nesta quarta-feira (17), perante a sua torcida. O Inter enfrenta o Palmeiras, às 21h30min, no Beira-Rio, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Inter precisa reverter a desvantagem de 1 a 0 do primeiro duelo em São Paulo.

A preparação para o confronto teve início na tarde desta segunda (15) com um treinamento fechado no Beira-Rio. O técnico Odair Hellmann optou pela privacidade para comandar a atividade e indicar o time que entrará em campo no meio da semana. O treinador não terá a disposição o lateral Zeca, lesionado e o zagueiro Emerson Santos, que pertence ao Palmeiras. A equipe tem mais um treino pela frente antes do duelo e está marcado para a tarde desta terça (16).

Após o trabalho fechado no estádio, o zagueiro Rodrigo Moledo, que renovou seu contrato com o clube nesta segunda, concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT, projetou o embate decisivo e falou da importância da torcida na partida. “Temos que buscar o jogo desde o começo e não tem outro resultado além da vitória e buscar a classificação. Temos que estar 100% focados e sempre atentos”, afirmou o defensor.

O Colorado precisa vencer o Palmeiras para conseguir a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Se for por um gol de diferença, o jogo vai para as penalidades. Dois gols ou mais dá a vaga na próxima fase para o Inter.

Deixe seu comentário: