O Inter retomou os preparativos para as duas últimas rodadas do Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo

Faltando apenas uma semana para a Copa da Rússia (14 de junho a 15 de julho), o Inter retomou os preparativos para as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro antes da pausa geral nas competições de futebol devido à realização do Mundial. A próxima partida está marcada para a noite deste domingo, fora de casa, contra o Santos, pela décima-primeira rodada do Brasileirão.

Nessa quinta-feira, o Colorado trabalhou no gramado do centro de treinamentos do Parque Gigante, O grupo foi dividido entre atividades físicas na academia e um trabalho técnico em campo reduzido. Outras duas sessões serão realizadas nesta sexta-feira e no sábado, ambas às 10h. O volante Rodrigo Dourado está novamente à disposição do técnico Odair Hellmann, após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

Já na quarta-feira que vem, o Inter se reencontra com a sua torcida em um duelo contra o Vasco da Gama. Em oitavo lugar, com 16 pontos, o Saci mantém um mês de invencibilidade, com três vitórias e três empates – atuando em casa, já são sete jogos sem perder. “Vale destacar que o Colorado enfrentou todos os times que, no momento, integram o G-8 do campeonato”, detalhou o clube em seu site oficial.

Fernandão

Uma missa celebrada no início da noite na capela Nossa Senhora das Vitórias, no estádio Beira-Rio, homenageou o ex-atacante e ex-técnico colorado Fernandão, cuja morte em um acidente de helicóptero completou quatro anos nessa quinta-feira.

“Exemplo de profissional, de atleta e de ser humano dentro e fora de campo, Fernandão eternizou seu nome na história colorada”, destacou a direção em nota oficial. “Ele marcou 77 gols em 190 jogos pelo Inter e ergueu muitas taças usando a camisa alvirrubra.”

