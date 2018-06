O Inter retorna aos treinos nesta quinta, de olho no jogo de domingo contra o Santos pelo Brasileirão

Com um dia de descanso após o empate em 0 a 0 contra o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, na tarde desta quinta-feira o grupo do Inter retoma os preparativos para o duelo contra o Santos, fora de casa. O compromisso está marcado para as 19h do próximo domingo.

O técnico colorado Odair Hellmann começa a preparar o time e tem pela frente mais duas sessões de treinamento, nas manhãs de sexta-feira e sábado. A partida contra o Peixe, válida pela décima-primeira rodada da competição, será a penúltima antes da pausa geral para a Copa do Mundo da Rússia (14 de junho a 15 de julho).

No jogo seguinte, na quarta-feira que vem, o Saci se reencontrará com a sua torcida no estádio Beira-Rio, tendo como adversário o Vasco da Gama. O desafio de entrar de quase um mês com uma boa posição na tabela do Brasileirão – o time de D’Alessandro e companhia segue invicto há seis jogos está em sétimo lugar, com 16 pontos, mesmo escore que o Grêmio, sexto colocado.

Retrospecto

De acordo com o site oficial colorado, Inter e Santos já se enfrentaram 69 vezes. Ao todo, o Colorado soma 25 vitórias (84 gols marcados), ao passo que o clube paulista contabiliza 26 (85 gols marcados), além 18 empates.

Pelo Campeonato Brasileiro, o último confronto ocorreu em 2016 e o Saci levou a melhor sobre o Peixe nos dois confrontos: 1 a 0 na Vila Belmiro e 2 a 1 no Beira-Rio.

Deixe seu comentário: