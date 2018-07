O Inter se prepara para enfrentar o Atlético Paranaense na volta do Brasileirão

Terminada a intertemporada é hora do Inter entrar em campo novamente. Passados 35 dias da última partida oficial, o Colorado volta a jogar nesta quinta-feira (19), às 21h, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), para enfrentar o Atlético-PR pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2018. O Inter ocupa a quarta posição na tabela de classificação, somando 22 pontos nessa primeira fase.

Treinamento

O técnico Odair Hellmann encerrou a preparação para o retorno do Brasileirão na manhã desta quarta-feira (18), no CT Parque Gigante. O treinador comandou, por 25 dias, treinos técnicos, táticos e físicos de muita intensidade.

Na manhã desta quarta, fechando os trabalhos, foi realizada uma atividade de bola parada com a provável equipe que deverá entrar em campo, enquanto o restante dos atletas fazia um treino técnico em campo reduzido em outra parte do gramado. Depois, os jogadores fizeram um trabalho recreativo.

Reforço

O Sport Club Internacional concluiu as negociações para anunciar a contratação do zagueiro Emerson Santos. O atleta foi aprovado em todos exames médicos realizados e assina contrato de empréstimo até 31 de dezembro de 2019, com opção de compra. A apresentação oficial do atleta ocorrerá neste sábado (21), após o treinamento da manhã, no CT Parque Gigante.

Formado nas categorias de base do Botafogo, Emerson se destacou na conquista do Campeonato Carioca Sub-20 em 2014, sendo promovido aos profissionais no ano seguinte. Estreou pelo time principal em 2015 e permaneceu no Clube por três temporadas, sendo campeão da Série B em 2015 e titular no Brasileirão de 2016 e na Copa Libertadores de 2017. Em 2018, vestiu a camisa do Palmeiras antes de ser emprestado ao Inter.

