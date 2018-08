O Inter se prepara para enfrentar o Bahia no Brasileirão e tem um novo modelo de terceiro uniforme, todo em cinza

Após a vitória de domingo sobre o lanterna Paraná, que permitiu ao Inter encerrar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na vice-liderança, o Colorado já projeta o próximo duelo, contra o Bahia, às 19h30min desta quarta-feira, fora de casa. E a manhã passada foi de reapresentação para o grupo colorado no Parque Gigante, antes do embarque para Salvador.

O trabalho foi dividido em duas partes: exercícios de posse de bola com o grupo dividido em três equipes e, na sequência, dois times de oito atletas para uma atividade técnica em campo reduzido. Enquanto isso, os jogadores que iniciaram a partida de domingo realizaram trabalhos físicos na academia.

Ao menos três nomes desfalcam o Saci, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. São eles o volante Fabiano e os atacantes Nico López e Jonatan Alvez. O técnico Odair Hellmann comanda mais uma sessão às 16h desta terça-feira, no centro de treinamentos do Vitória-BA, encerrando assim os preparativos para o duelo contra o Bahia, décimo-primeiro colocado.

Nova camisa

Também nessa segunda-feira, a empresa de material esportivo Nike apresentou o terceiro uniforme do Inter, inteiramente cinza. De acordo com o site oficial do clube, o conceito é “inspirado na força da torcida colorada presente nas arquibancadas e que incondicionalmente apoiou e colaborou para que o time se tornasse o que é hoje, O Clube do Povo”.

O novo modelo aparecerá pela primeira vez em campo já no próximo domingo, no estádio Beira-Rio, contra o Palmeiras, em partida válida pela vigésima-primeira rodada do Brasileirão. A data deve marcar também a estreia do recém-contratado atacante peruano Paolo Guerrero, como o número 79 às costas.

A terceira versão do “manto” está à venda no site www.nike.com e nas lojas oficiais do Inter (InterShop e loja do Beira-Rio). No restante do mercado, a previsão é de disponibilidade a partir do dia 24.

