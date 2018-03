O Inter se prepara para o jogo do dia 11 contra o Vitória pela Copa do Brasil

O Internacional trabalha visando as competições nacionais que têm pela frente ao longo do ano. O primeiro desafio é a Copa do Brasil. O clube está na quarta fase e enfrenta o Vitória, na quarta-feira (11), às 19h30min, no Beira-Rio, pelo jogo de ida. A volta está marcada para o dia 19, às 19h15min, no Barradão. Já o Campeonato Brasileiro tem início marcado para o dia 15 de abril, contra o Bahia, no Gigante. E a preparação para esses confrontos segue forte no CT.

Na manhã de sexta-feira, o grupo de jogadores fez uma atividade especial contra o Inter B no gramado do CT Parque Gigante. Os atletas que não iniciaram o Gre-Nal foram ao campo e enfrentaram o time sub-23 colorado. Entre eles, Rossi, o atacante recém contratado marcou o gol do treinamento, em uma bela jogada pelo lado direito, onde o camisa 22 infiltrou e finalizou na saída do goleiro.

O técnico Odair Hellmann também colocou outros jogadores em ação: Thales, Ruan, Charles, Fabinho, Wellington Silva, Brenner e Ronald, além dos atletas oriundos das categorias de base.

O time que iniciou o Clássico Gre-Nal de quarta-feira, no Gigante, fez um trabalho físico na academia e depois acompanhou a atividade do restante do grupo. O Colorado volta a treinar na segunda-feira, quando terá uma semana forte e intensa de treinamentos visando os próximos duelos contra os times baianos.

