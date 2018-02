O Inter se prepara para o primeiro jogo contra o Cianorte-PR pela terceira fase da Copa do Brasil

Na manhã dessa segunda-feira, o grupo de jogadores do Inter iniciou os preparativos para o primeiro duelo contra o Cianorte-PR, pela terceira fase da Copa do Brasil. Os atletas que no domingo não atuaram no empate em 0 a 0 contra o São Luiz de Ijuí pelo Gauchão participaram de uma atividade no centro de treinamentos do Parque Gigante. Já para quem esteve em campo (a maioria titulares), o dia foi de repouso.

O técnico Odair Hellmann orientou um trabalho em campo reduzido, no primeiro de três sessões antes do jogo do torneio nacional, preparando a equipe para o confronto, marcado para as 19h15min de quinta-feira no estádio Beira-Rio (a partida de volta será realizada na quarta-feira da semana que vem, no interior do Paraná).

Desfalques

Para este compromisso, o comandante colorado não poderá contar com o atacante Nico López, suspenso por expulsão contra o Remo-PA na semana passada. Além do uruguaio, continuam de fora o goleiro Danilo Fernandes e o atacante William Pottker, lesionados. Atletas das categorias de base foram incluídos no trabalho.

Após a atividade, o zagueiro Klaus concedeu entrevista coletiva. “A gente estuda para estar bem preparado no confronto. Hoje, treinamos com as informações que o Odair nos passou informações sobre o time do Cianorte, e a partir desta terça-feira a gente começa a analisar a parte que mostra a qualidade de cada jogador e como se posicionam”, frisou. O próximo treinamento ocorre na manhã desta terça-feira, às 9h30min.

Já pelo Campeonato Gaúcho, o Saci só volta a campo no dia 7 do mês que vem, quando encara o Cruzeiro no estádio Antônio Vieira Ramos (Gravataí), em jogo válido pela décima-primeira rodada da fase classificatória. O clube está na topa da tabela, com 17 pontos, mesmo escore do Brasil de Pelotas mas com vantagem no saldo de gols.

