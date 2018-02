O Inter tem um jogo importante nesta quinta contra o São José pelo Campeonato Gaúcho

O Inter tem mais um desafio importante no Beira-Rio, em Porto Alegre. Dessa vez, o duelo é com o São José-POA, pelo Campeonato Gaúcho 2018. O Colorado busca mais uma vitória para alcançar o topo da tabela de classificação. No momento, o time comandado pelo técnico Odair Hellmann soma nove pontos e está na quarta posição do campeonato Estadual. O jogo, que é válido pela 10ª rodada, está marcado para as 20h desta quinta-feira (8).

Treinamento

A preparação para o duelo desta quinta foi encerrada na tarde desta quarta (7), com um treinamento fechado dentro do gramado do Beira-Rio. O técnico Odair Hellmann optou pela privacidade para ajustar os detalhes finais para essa partida importante pelo Gauchão. Na parte final da atividade, os portões foram abertos e os atletas realizaram um trabalho recreativo, fechando com uma atividade de finalizações.

Para o jogo contra o São José-POA, o treinador colorado não poderá contar com Nico López, em recuperação após gastroenterite, Danilo Silva, com desconforto no púbis, Uendel, em processo de retorno aos treinos após lesão e Wellington Silva, finalizando o período da pré-temporada conforme programação prévia.

