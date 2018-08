O Inter tem uma semana de preparação intensa para o duelo contra o Cruzeiro, no domingo que vem

Após o empate de domingo contra o Palmeiras (0 a 0) no estádio Beira-Rio, o grupo do Inter já começa a projetar o próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro. No próximo fim-de-semana, a equipe treinada por Odair Hellmann vai até Belo Horizonte (MG) para encarar o Cruzeiro, em jogo válido pela vigésima-segunda rodada da competição.

O atacante William Pottker está novamente à disposição, após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O lateral Fabiano e o zagueiro Emerson Santos também estão liberados, depois de ficarem de fora da última rodada devido a uma cláusula no contrato de empréstimo junto ao Palmeiras.

Por outro lado, o zagueiro Rodrigo Moledo – titular absoluto no atual momento do Colorado – recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca o time contra a Raposa mineira.

O duelo contra a equipe comandada por Mano Menezes está marcado as 19h de domingo, no estádio Mineirão. Depois disso, o Colorado terá dois grandes confrontos no Gigante: diante do Flamengo (terceiro colocado) na quarta-feira e o clássico Grenal no domingo seguinte.

Após uma folga para descanso nessa segunda-feira, a programação do Saci para esta semana prevê treinos nesta terça, quarta, quinta e sexta-feira, com encerramento dos preparativos no sábado, quando a delegação embarca para Belo Horizonte. Todas as atividades serão realizadas pela manhã.

Situação

No momento, o Inter ocupa a vice-liderança do Brasileirão, com 42 pontos somados e uma invencibilidade de seis jogos, mesmo número de partidas sem sofrer gols. Já o Cruzeiro, com 30 pontos, está em sétimo lugar. Em seu último confronto, bateu em casa o Fluminense por 2 a 1. O primeiro duelo entre os dois clubes nesta edição do campeonato terminou empatado em 0 a 0, pela terceira rodada (em abril), no Beira-Rio.

