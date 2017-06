O Inter terá uma semana de treinos e concentração para o próximo jogo pela Série B

Após vencer o Brasil de Pelotas por 1 a 0 na tarde de sábado e voltar ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Inter terá toda esta semana para se preparar para o confronto contra o Boa Esporte Clube-MG, pela décima-primeira rodada da competição. A partida está marcado para as 16h30min do próximo sábado, com transmissão pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

Sem jogo nesta terça-feira, o técnico colorado Guto Ferreira aproveitará o tão esperado tempo maior de descanso para fazer uma “mini-pré-temporada” no hotel Vila Ventura, em Viamão, a partir desta segunda-feira. O local tem sido escolhido desde 2013 pela direção do clube como uma espécie de “segunda casa” para treinos e concentração antes de competições ou compromissos como Grenais e duelos decisivos.

O planejamento prevê o grupo totalmente focado na programação de treinos técnicos, táticos e físicos durante cinco dias: além de proporcionar recuperação do desgaste pela sequência de partidas da temporada, Guto quer aprimorar o time, promover ajustes e definir a escalação ideal.

O pressuposto é de que no refúgio, com alimentação e descanso controlados, além de uma proximidade pessoal mais intensa, os jogadores ficam mais aptos a assimilar os conceitos trabalhados pela comissão técnica.

A semana será a primeira das duas sem jogos na terça-feira, dia que costuma ser reservado para os compromissos da Série B do Brasileirão, assim como os sábados. Trata-se de um momento reivindicado por Guto desde que assumiu o Inter, no final de maio, inclusive como justificativa para os resultados desfavoráveis em campo.

Encaixes

Na entrevista coletiva concedida após o jogo de sábado em Pelotas, Guto Ferreira valorizou a atuação da equipe tanto em termos individuais quanto coletivos. “O desempenho foi bem interessante em termos de agressividade e marcação”, analisou. “São encaixes que vamos conseguindo ao mexer aqui e ali, vendo quem completa um ao outro”.

O comandante colorado disse, ainda, que o duelo em Pelotas já demonstrou que o Colorado está evoluindo. “Tivemos vários jogadores com rendimento em nível muito bom, o que contribuiu para um bom desempenho e, principalmente, para o resultado positivo. O Inter já não perde há oito jogos e não toma gol há três rodadas. Voltou a marcar após duas partidas e teve condição de ampliar.”

Ele manteve a postura de cautela, porém, rechaçando expectativas de que o descanso em Viamão proporcione mudanças drásticas no futebol da equipe. “Vamos trabalhando e sentindo. Uma semana vai melhorar mas não vai mudar tudo, porque os acréscimos são lentos”, ponderou. “Você soma uma coisinha aqui e ali, vê que a equipe evoluiu. O tempo vai acelerar processos e trazer crescimento, mas a equipe encaixada, ‘voando’, isso não vai sair em um estalar de dedos. “Cada vez mais, precisamos do crescimento da equipe e tudo é uma questão de progresso.”

Com 17 pontos e em quarto lugar no certame, o Inter pode chegar à liderança da Série B se vencer o Boa Esporte Clube e contar com uma combinação favoráveis de resultados por parte de seus concorrentes na zona de classificação para a Primeira de Divisão. No topo da tabela estão o Guarani-SP e o Juventude-RS, ambos com 19 pontos, seguidos pelo Vila Nova-MG, com um ponto a menos. No sábado seguinte (8 de julho), será a vez de o Inter receber em Porto Alegre o Criciúma-SC, desde o final de maio sob o comando do técnico Luiz Carlos Winck e que ocupa a décima colocação, com 14 pontos.

