O Inter teve mais um dia de trabalho forte para o retorno ao Brasileirão, na semana que vem

Em uma semana dedicada exclusivamente aos treinamentos (devido à pausa momentânea no calendário do Campeonato Brasileiro), a quinta-feira no estádio Beira-Rio foi de continuidade dos preparativos para o retorno à competição. O foco imediato é o jogo do Inter contra o Atlético-MG, na noite da próxima segunda-feira, em Belo Horizonte, válido pela décima-sétima rodada.

O técnico Odiar Hellmann comandou um atividade intensa pela manhã, no centro de treinamentos do Parque Gigante. Em um primeiro momento, ele orientou cruzamentos e finalizações, seguidos de exercícios de transição defensiva e ofensiva. A sessão foi finalizada com um trabalho tático em campo aberto, ajustando mais alguns detalhes na equipe e no esquema de jogo.

O lateral Zeca e o zagueiro Víctor Cuesta não participaram, limitando-se a trabalhos especiais na academia do clube. Já Rodrigo Moledo, que não atuou nos últimos duelos do Colorado, treinou normalmente com os companheiros e reforça o leque de opções para a zaga. Outras três atividades estão previstas até o domingo, quando o grupo deve embarcar para a capital mineira.

No final da manhã, o atacante uruguaio Nico López concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do Beira-Rio. Dentre os temas abordados, ele destacou o seu bom desempenho e a regularidade do Saci no Brasileirão. “Estou passando por um grande momento, pois o time está bem e com confiança”, destacou o camisa 7 colorado.

Situação

O Inter ocupa a terceira posição na tabela com 29 pontos somados, enquanto o Galo vem logo atrás, em quarto lugar, com 27 pontos (mesmo escore do Grêmio mas em vantagem no saldo de gols). No topo está o Flamengo, com 34 pontos, seguido pelo vice São Paulo com 32 pontos.

