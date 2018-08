O Inter teve mais um dia de trabalho intenso e o atacante Leandro Damião já treina com os colegas

A rotina de trabalho continua intensa no centro de treinamentos do Inter, dentro da programação de preparativos para o duelo contra o Cruzeiro-MG, em Belo Horizonte, às 19h do próximo domingo. Na manhã dessa quarta-feira, o técnico Odair Hellmann comandou mais uma atividade: em campo reduzido, o grupo colorado foi dividido em quatro times para um minitorneio, exercícios de passes curtos, transição de jogadas e finalização.

Para esta vigésima-segunda rodada, o lateral Fabiano e o zagueiro Emerson Santos voltam a estar disponíveis – no último domingo, ambos não atuaram contra o Palmeiras devido a questões contratuais. O Saci também poderá contar a volta do atacante William Pottker, que cumpriu suspensão automática.

Outro atacante, Leandro Damião, permanece sob observação do departamento médico mas já treina com os colegas e pode proporcionar mais um reforço para o Colorado. Já o zagueiro Rodrigo Moledo, titular absoluto, está de fora por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Tabela

Após o treino, o lateral-direito Zeca concedeu entrevista coletiva em que ressaltou o poder defensivo do Inter, dono da segunda melhor defesa do Brasileirão e que não sofre gols há seis partidas. “Temos que destacar o trabalho excepcional que tem sido feito pela nossa comissão técnica e também a qualidade do grupo”, elogiou o camisa 37. “Todos que entram dão conta do recado e o ataque também está marcando muito.”

O autodenominado “Clube do Povo” ocupa o segundo lugar, com 42 pontos (apenas três a menos que o líder São Paulo e um à frente do Flamengo, terceiro colocado). Fora de casa, a equipe é dona da segunda melhor campanha, incluindo três vitórias consecutivas longe do estádio Beira-Rio – contra Atlético-MG, Fluminense e Bahia. Já o Cruzeiro-MG é o sétimo, com 30 pontos.

