O Inter treina forte para enfrentar o Atlético-MG na próxima segunda-feira pelo Brasileirão

De olho no confronto com o Atlético Mineiro, na próxima segunda-feira, às 20h, em Belo Horizonte, o grupo colorado treinou forte na manhã desta sexta-feira, no CT Parque Gigante. O técnico Odair Hellmann orientou trabalhos táticos e técnicos em campo reduzido. A equipe irá treinar ainda no sábado e domingo, às 9h30min, e viaja no domingo para a capital mineira.

O confronto no Estádio Independência irá colocar frente a frente o terceiro (Inter) e o quarto (Atlético Mineiro) do Brasileirão. No treino de sexta-feira, o lateral Zeca não participou do treino de campo, seguindo trabalho de recuperação de lesão, no vestiário. Já o goleiro Danilo Fernandes, após exame, teve constatada ruptura do tendão do ombro direito. Danilo será submetido a procedimento de artroscopia para reparação com tempo aproximado de recuperação de quatro meses. Com isso, Marcelo Lomba será o titular.

Por outro lado, o zagueiro Victor Cuesta treinou normalmente e deve ficar à disposição para o jogo de segunda-feira. “Temos que aprender com os erros da partida contra o América para este confronto com o Atlético. Nos últimos três meses, disputamos 12 jogos e tivemos apenas uma derrota. Esta é uma regularidade que nenhuma outra equipe da competição teve ainda. Vamos em busca de um bom resultado em Minas”, afirmou o técnico Odair Hellmann.

Danilo

Segundo calendário da CBF, o último compromisso do Inter será no dia 2 de dezembro, diante do Paraná. Contando quatro meses a partir desta sexta, ele voltará a treinar apenas próximo do dia 3 do último mês do ano. Danilo Fernandes é um dos líderes do elenco do Inter. Com 30 anos, ele realizou 20 jogos na atual temporada.

