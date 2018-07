O Inter treinou forte para o jogo contra o Ceará na próxima segunda-feira

O Internacional realizou treinamento na manhã desse sábado, no CT Parque Gigante, em preparação para o confronto contra o Ceará, na próxima segunda-feira, às 20h, no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Brasileirão. O jogo marca o retorno da equipe a atuar em casa desde a parada para o Mundial. O time realiza mais uma atividade neste domingo.

O treino foi em campo reduzido para os atletas que não atuaram diante do Atlético-PR ou que não jogaram o tempo inteiro. O restante do grupo fez trabalhos regenerativos. O centroavante Leandro Damião participou da atividade, já recuperado do torcicolo que o afastou dos trabalhos de campo. O zagueiro Emerson Santos, recém contratado, também realizou treinamento com o grupo.

Para o jogo contra o Ceará, o Inter não poderá contar com o atacante Lucca, que cumprirá suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Por outro lado, o time poderá ter o retorno de Patrick, que não atuou diante do Atlético-PR pelo terceiro cartão amarelo.

Emerson Santos

O zagueiro Emerson Santos foi apresentado oficialmente pelo Colorado no começo da tarde desse sábado, em coletiva de imprensa realizada no CT Parque Gigante. O atleta assinou contrato de empréstimo com o Internacional até 31 de dezembro de 2019, com opção de compra. Novo reforço vestirá a camisa número 20 do Colorado.

“Encontro-me pronto para jogar, estou à disposição do Odair já. O Inter é um clube de grande história. Estou muito feliz com a oportunidade que me foi dada”, disse o atleta.

