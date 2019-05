O Inter treinou para as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Paysandu nesta quinta

Na preparação para a estreia na Copa do Brasil, o técnico do Inter, Odair Hellmann, comandou mais uma atividade na tarde desta terça-feira (21). Nesta quinta-feira (23), o time recebe o Paysandu pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.

O trabalho realizado no estádio Beira-Rio contou com a presença de todos os jogadores à exceção dos lesionados. Por conta da sequência de jogos, os titulares foram preservados da atividade com bola, enquanto o restante do grupo fez treinos táticos.

Divididos em três times, os jogadores realizaram atividade de ataque contra a defesa, tendo em vista a manutenção da posse de bola. Posteriormente, em campo reduzido, os atletas ainda divididos em três deram ênfase ao toque de bola, com toques rápidos.

Já no final da atividade, o grupo de titulares calçou as chuteiras e fez um trabalho mais recreativo, com rodas de bobinhos.

Para o duelo no Beira-Rio válido pelo jogo de ida das oitavas, o time conta com três desfalques. Dourado e Patrick seguem de fora por problemas físicos. O mesmo acontece com Rodrigo Moledo. O zagueiro teve diagnosticada uma lesão na coxa direita após a partida contra o CSA, no último final de semana, e segue como baixa por três semanas.

Com a ausência dos três jogadores, Rodrigo Lindoso e Nonato seguem como titulares no time. Na zaga, Emerson Santos será o companheiro de Víctor Cuesta.

Nesta quarta (22), o time realiza um último treino antes da partida pela competição nacional.

