O Inter vai para o Grenal desta quarta-feira com o desafio de fazer pelo menos três gols e não sofrer nenhum

O estádio Beira-Rio recebe na noite desta quarta-feira o Grenal nº 415 com uma difícil missão para os donos da casa: reverter a vantagem do Tricolor, que no domingo venceu o primeiro confronto das quartas-de-final do Gauchão por 3 a 0 na Arena. A partida está marcada para as 21h45min, com transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

Para conquistar uma vaga nas semifinais, a equipe sob o comando de Odair Hellmann depende ao menos uma vitória pelo mesmo escore do jogo de ida, levando a decisão para os pênaltis. Ou seja: além de marcar três vezes (ou quatro no tempo normal), as redes coloradas não podem ser estufadas.

De olho nesse desafio (que muitos consideram improvável mas não impossível), o Saci passou por dois treinos após o último clássico. Na segunda-feira, os atletas que estiveram em campo na partida de ida fizeram trabalhos regenerativos na academia de musculação do Parque Gigante, ao passo que nesta terça foi a vez de uma atividade com os portões fechados no Beira-Rio. A escalação, porém, só deve ser conhecida momentos antes do duelo.

D’Alessandro

Em entrevista coletiva, o meia D’Alessandro ressaltou a necessidade da união entre o clube e a sua torcida. “Os últimos dois Grenais não foram como esperávamos, mas é hora de acreditar na história do Inter, na força desta camisa, do nosso estádio e do próprio grupo”, declarou.

Sobre a vantagem gremista, o camisa 10 acredita em um bom jogo e diz que dá para acreditar até o fim da partida. “A missão é difícil, pois é uma vantagem muito elástica, mas essa é a realidade e temos que apostar na classificação, senão nem entraríamos em campo. Acreditamos em nosso planejamento e não vamos fazer terra arrasada”, finalizou.

