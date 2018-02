O Inter venceu o Juventude de virada por 3 a 1 pelo Campeonato Gaúcho

O Internacional venceu o Juventude por 3 a 1, de virada, na noite dessa quinta-feira, no Beira-Rio, e assumiu a liderança do Campeonato Gaúcho. Os gols colorados foram marcados por Patrick, Iago e Nico López. Guilherme Queiroz fez o gol do Juventude. Mas o nome do jogo foi D’Alessandro, autor de assistências para os três gols colorados. O time de Odair Hellmann chegou aos 15 pontos, com cinco vitórias e duas derrotas, em sete partidas. No próximo domingo, o Inter enfrenta o São Paulo, em Rio Grande.

O próximo compromisso dos vermelhos é domingo, em Rio Grande, contra o São Paulo-RS. Já o Juventude encara o Cruzeiro-RS, em Caxias.

O Inter começou com a mesma escalação que goleou o São José por 4 a 0. A novidade estava com a presença no banco de reservas pela primeira do atacante Wellington Silva, contratado junto ao Fluminense. Outra novidade foi o retorno de Uendel, recuperado de lesão, no banco de reservas também.

Vaias

Antonio Carlos Zago foi técnico do Inter por seis meses em 2017. Foi demitido após perder a final do Gauchão para o Novo Hamburgo e não começar bem a Série B. Nesta quinta-feira, foi rival pela primeira vez. No comando do Juventude, o treinador foi cumprimentado por quase todos atletas do Colorado e ouviu algumas vaias da torcida quando anunciado no sistema de som.

Internacional

Danilo Fernandes; Dudu (Gabriel Dias), Klaus, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado (Wellington Silva), Edenílson, William Pottker (Nico López), D´Alessandro e Patrick; Leandro Damião. Técnico: Odair Hellmann.

Juventude

Douglas; Vinícus, Fred, César Martins (Vidal) e Pará; Guilherme (Denner), Sananduva, Fellipe Matheus, Guilherme Queiroz e Felipe Lima (Caprini); Ricardo Jesus. Técnico: Antônio Carlos Zago.

Deixe seu comentário: