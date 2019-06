O Inter vence o Avaí-SC por 2 a 0 e está mais perto do G-4 no Campeonato Brasileiro

Atuando diante de mais de 21 mil torcedores no estádio Beira-Rio, na noite deste domingo (02), o Inter bateu o Avaí-SC por 2 a 0, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse placar, o Colorado subiu do oitavo para o quinto lugar, com 13 pontos (mesmo escore do Flamengo, quarto colocado, mas em desvantagem no saldo de gols).

Além disso, o Saci e manteve os 100% de aproveitamento em casa no torneio. Já os visitantes permanecem na vice-lanterna, com apenas três pontos. A exemplo do que acontece com o Vasco, o time catarinense não venceram nesta edição do torneio.

Ambos os gols foram marcados no segundo tempo. Estufaram as redes o atacante Paolo Guerrero (artilheiro do clube neste Brasileirão), após cobrança de escanteio aos 16 minutos, e o volante Edenílson, aos 31, no desfecho de uma jogada de contra-ataque iniciada no campo de defesa.

Nas duas próximas rodadas antes do recesso do Brasileirão para a Copa América, o Colorado tem pela frente o Vasco da Gama na sexta-feira (no Rio de Janeiro) e o Bahia na quarta-feira seguinte (Porto Alegre). A volta aos gramados está marcada para 14 de julho, contra o Atlético-PR em Curitiba (PR). Já no dia 21 (domingo), será a vez do Beira-Rio receber o próximo Grenal.

Escalações

O Inter do técnico Odair Hellmann colocou em campo Marcelo Lomba, Zeca (Sarrafiore), Emerson Santos, Víctor Cuesta, Uendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Nonato (Bruno), D’Alessandro, Nico López (Guilherme Parede) e Paolo Guerrero.

Já o Avaí-SC, sob o comando de Geninho, escalou Vladimir, Lourenço, Betão, Ricardo, Igor Fernandes, Matheus Barbosa (Douglas), Pedro Castro, Gegê (Getúlio), João Paulo, Matheus Matias (Daniel Amorim) e Caio Paulista.

Primeiro tempo

9 min – O Avaí chega pela primeira vez, com Matheus Matias recebendo de Gegê para bater com perigo.

15 min – Inter troca passes, procurando espaços na defesa catarinense, que se fecha em seu próprio campo dificultando as infiltrações.

21 min – D’Alessandro encontra Edenilson de passagem. O camisa 8 se livra da marcação e arrisca chute forte de fora da área, mas por cima do gol.

39 min – Rodrigo Lindoso recebe de D’Alessandro e, na hora do chute, é empurrado por Pedro Cardoso dentro da área. Após análise junto no VAR (o árbitro de vídeo), arbitragem assinala apenas tiro de meta para o Avaí.

43 min – Guerrero dá um passe açucarado, sobre a defesa, para a passagem de Nico López, que sai cara a cara com Vladimir. O uruguaio bate na saída do goleiro, que faz grande defesa.

Segundo tempo

6 min – Após tabela entra D’Alessandro e Guerrero, Nico López recebe em profundidade e chuta cruzado, mas Vladimir faz grande defesa. Nonato ainda tenta finalizar no rebote, mas o uruguaio já estava impedido na origem do lance.

9 min – Pela meia esquerda, Edenilson recebe de Nonato e solta a bomba de canhota. Vladimir segura.

15 min – Edenilson é derrubado ao lado da área. Falta perigosa para o Inter: D’Alessandro bate direto, um chute cheio de veneno, e o goleiro faz boa defesa.

16 min – D’Alessandro cobra escanteio na medida, Guerrero divide no ar com Betão e, na sobra, enche o pé para estufar as redes. Foi o nono gol do centroavante em 13 jogos pelo Internacional. O peruano mostra sinergia com o Beira-Rio, são oito gols em oito jogos no Estádio.

25 min – Sarrafiore recebe de D’Alessandro e bate da entrada da área, mas Vladimir segura.

31 min – Em uma jogada de contragolpe, Guerrero faz o corte no meio, D’Alessandro aciona Sarrafiore, que toca de primeira para Guilherme Parede repassar a Edenilson. O camisa 8 ingressa na área e bate com tranquilidade no cantinho direito. Gol de número nove para o meio-capista pelo Inter.

33 min – Pedro Castro arrisca chute forte e Marcelo Lomba faz boa defesa.

34 min – Última substituição: Nonato é substituído por Bruno. Assim, Edenilson retorna ao seu posicionamento original.

37 min – Chute de Edenilson carimba a defesa adversária e sobra para Sarrafiore, que escorrega na hora do chute e quase engana o goleiro.

(Marcello Campos)

