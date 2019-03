O Inter venceu o Novo Hamburgo por 2 a 0 e abriu boa vantagem na disputa por uma vaga nas semifinais do Gauchão

Na noite deste sábado (23), o Inter bateu o Novo Hamburgo por 2 a 0, no Estádio do Vale, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Os gols foram marcados pelo uruguaio Nico López, aos 27 minutos do segundo tempo, e pelo argentino Sarrafiore, aos 38.

Com esse placar, o Colorado obteve uma vantagem importante para a partida de volta, às 21h30min da próxima quarta-feira, no Beira-Rio: mesmo se perder por 1 a 0, garantirá a classificação para as semifinais do torneio regional.

A vitória do Saci foi conquistada com um time alternativo, mesclando titulares e reservas. O técnico Odair Hellmann escalou Marcelo Lomba, Bruno, Emerson Santos, Víctor Cuesta, Uendel, Rithely, Edenilson, Nonato, Guilherme Parede (Sarrafiore), Nico López (Wellington Silva) e Pedro Lucas (Tréllez).

Já os donos da casa, sob o comando do ex-atleta colorado Bolívar, colocaram em campo um time formado por Gustavo, Ednei (Osvaldir), Fred, Luis Gustavo, Neuton, Amaral, Mossoró (William Schuster), Preto, Juninho, Leandro Cearense (Kelvin) e Bustamante.

Primeiro tempo

Com um Hamburgo fechado para segurar a pressão, o Inter chegou ao gol adversário pela primeira vez com perigo aos 15 minutos: da esquerda, Nico López serviu Guilherme Parede, que bateu de primeira, exigindo a defesa do arqueiro Gustavo. O troco veio aos 23, com Amaral disparando a bola de fora da área, na trave direita de Marcelo Lomba, antes de se perder pela linha de fundo.

Aos 32, em um rápido contra-ataque, Guilherme Parede recebeu a bola nas proximidades da área, ajeitou para a perna esquerda e arriscou o chute, que passou perto da rede adversária.

Segundo tempo

Aos 9 minutos, Mossoró tentou o chute cruzado e a bola desviou na zaga colorada, para escanteio. Quatro minutos depois, o colorado Tréllez chutou com perigo após um rebote da zaga do Novo Hamburgo, mas o lance foi anulado pela arbitragem.

Quando o relógio marcava 22 minutos, Marcelo Lomba abafa a conclusão do atacante do “Nóia”, evitando o pior. Passados cinco minutos, o Inter abriu o placar: Nico López tabelou com Uendel e, com pouco ângulo, chutou cruzado, “fuzilando” o goleiro dos donos da casa.

Um parêntese: essa foi a quinta vez em que o atacante uruguaio deixou a sua marca nesta temporada: já são três gols no Gauchão e 37 com a camisa do Inter, onde chegou em julho de 2016.

Aos 38, o placar foi fechado pelo argentino Sarrafiore, pegando a bola de primeira, em um chute de fora da área, forte e com efeito. O jovem meia de 21 anos já contabiliza três gols com a camisa colorada.

Libertadores

No dia 3 de abril (quarta-feira da semana que vem), o Inter enfrentará em casa o River Plate (Argentina), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores – o compromisso está marcado para as 19h15min. Já no dia 9 (terça-feira), será a vez de receber o Palestino (Chile).

A grande expectativa, até o momento, está por conta da possível estreia do atacante peruano Paolo Guerrero com a camisa colorada, pois ele já estará liberado da longa suspensão disciplinar por doping.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: