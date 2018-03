O Inter volta a enfrentar o Cianorte, nesta quarta-feira, em um jogo decisivo na Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, o Inter tem mais um compromisso decisivo pela Copa do Brasil: o jogo de volta contra o Cianorte-PR, fora de casa, pela terceira fase do torneio. A partida está marcada para as 19h30min, no estádio Albino Turbay, com transmissão pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

A equipe sob o comando do técnico Odair Hellmann venceu em Porto Alegre o primeiro confronto por 2 a 0, há duas semanas. Agora, pode perder por até um gol de diferença que estará classificada para as quartas-de-final (ainda não há saldo qualificado nesta etapa).

Quem avançar enfrentará um adversário a ser definido em sorteio pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O mesmo método servirá para determinar os mandos de campo.

Tudo pronto

A preparação para o duelo foi concluída na manhã dessa terça-feira com um treino fechado, para ajustar os detalhes do time. No fim da atividade, o clube liberou o acesso à imprensa, que acompanhou jogadas com bola parada. O embarque para Cianorte foi realizado à tarde.

Como é de praxe, não foi adiantada a escalação que deve iniciar o primeiro tempo ou se haverá preservação de titulares para o primeiro Grenal das quartas-de-final do Gauchão, que será disputado na Arena no domingo (o segundo clássico será na casa colorada, já na quarta-seguinte).

Ainda sem poder contar com o lateral Uendel e os atacantes Leandro Damião e William Pottker, lesionados, Odair relacionou, por ordem alfabética: Brenner, Camilo, Charles, D’Alessandro, Daniel, Edenilson, Gabriel Dias, Iago, Juan Alano, Keiller, Klaus, Marcelo Lomba, Marcinho, Nico López, Patrick, Rodrigo Dourado, Rodrigo Moledo, Roger, Ruan, Víctor Cuesta e Wellington Silva. Também constam os recém-contratados Fabiano (lateral-direito) e Rossi (atacante).

Deixe seu comentário: