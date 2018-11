O Inter voltou a trabalhar com portões fechados à imprensa no estádio Beira-Rio

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Inter avalia que todos os detalhes são importantes para alcançar o máximo número possível de pontos nas últimas seis rodadas da competição, na qual permanecem vivas as chances de título. E a equipe trabalha em ritmo puxado para enfrentar o Ceará no próximo domingo, às 17h, na Arena Castelão em Fortaleza (CE).

Foi com esse espírito que o técnico Odair Hellmann comandou na manhã dessa quinta-feira um treino com portões fechados no estádio Beira-Rio para ajustar o time para o fim-de-semana. Ele deve contar com praticamente todo o grupo à disposição, incluindo os volantes Rodrigo Dourado e Edenilson e o atacante Jonatan Alvez, que retornam após suspensão.

“Nesse momento decisivo do Brasileirão, a força do grupo é ainda mais importante na busca dos três pontos, como o Colorado demonstrou na ótima campanha que vem realizando no Brasileirão”, reiterou o site oficial do clube.

O time de D’Alessandro e companhia ocupa a vice-liderança com 61 pontos, cinco atrás do Palmeiras e um à frente do Flamengo (em quarto está o São Paulo, com 57 pontos.

Atuando fora de casa, o Inter conquistou cinco vitórias nesta edição do campeonato, desempenho abaixo do apresentado como mandante invicto. Já o Ceará é o décimo-quinto, com 37 pontos e ainda perigosamente próximo do Z-4.

Com a palavra, Marcelo Lomba

Após o treinamento, o goleiro Marcelo Lomba concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do centro de treinamentos do Parque Gigante. Questionado sobre a sua expectativa para o confronto desta trigésima-terceira rodada, ele reiterou o discurso de cautela.

“A equipe do Ceará vive um bom momento, com um futebol de muita velocidade”, destacou o camisa 12. “Temos estratégias para chegar lá e fazer um bom jogo, afinal sabemos que o resultado que interessa é a vitória.”

