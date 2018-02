O Internacional atropelou o São José e venceu a partida por 4 a 0 pelo campeonato Gaúcho

O Internacional goleou o São José por 4 a 0, na noite dessa quinta-feira, e avançou para a terceira colocação do Gauchão. Os gols da vitória foram marcados pro William Pottker (2), D´Alessandro e Klaus. Com o resultado, a equipe de Odair Hellmann foi aos 12 pontos na competição, depois de seis partidas. O Inter enfrenta no dia 15 de fevereiro o Juventude, no Beira-Rio.

O Inter foi a campo com uma novidade no meio-campo. Patrick recebeu uma oportunidade para começar com o time principal, depois de boas atuações com a equipe alternativa. O jogo marcou também os 200 jogos do centroavante Leandro Damião com a camisa colorada.

O Inter começou tentando explorar os lados do campo com Pottker, pela direita, e Patrick, pela esquerda. Aos 14 minutos, Patick recebeu na área e concluiu para defesa de Fábio. Um minuto depois, o São José respondeu com um arremate de fora da área de Matheuzinho. A bola passou muito perto do ângulo de Danilo Fernandes.

A equipe de Odair Hellman abriu o placar em jogada de velocidade e troca de passes. Patrick encontrou William Pottker, entrando na área. O atacante chutou forte e colocou o Inter na frente, aos 23 minutos. Foi o quarto gol consecutivo em quatro jogos realizados no meio da semana (Veranópolis, Caxias, Boavista e São José). Aos 27 minutos, Patrick, em lance lindo, deu um drible de ponteiro na linha de fundo sobre Rafael Goiano, e arrancou aplausos da torcida.

O São José tentou empatar com um arremate de Rafinha, de fora da área, aos 30 minutos, e a bola passou ao lado do gol. Aos 32, Patrick em outra arrancada, deixou Pottker em condições novamente de conclusão na área, mas o atacante tentou passar a bola, e a zaga afastou. Aos 37 minutos, Cuesta deu grande lançamento para William Pottker, que deu um chapéu no goleiro, e tentou completar de cabeça, mas a bola foi ao lado do gol. Seria um golaço.

Mais gols na etapa final

Aos 23 minutos, Juan Alano entrou no lugar de Dudu. Com isso, Edenílson foi pra lateral-direita. Aos 27 minutos, Patrick recebeu na área e concluiu forte para nova defesa de Fábio. Aos 32, Pottker recebeu outro bom cruzamento de Patrick e chutou ao lado do gol.

Aos 35 minutos, Damião deixou o gramado bastante aplaudido para a entrada de Roger. Quatro minutos mais tarde, D´Ale, também muito aplaudido, foi substituído por Camilo. Um minuto depois, Juan Alano recebeu bom passe e concluiu forte na rede pelo lado de fora, quase marcando o terceiro gol.

Aos 44 minutos, Patrick cruzou para Roger, que concluiu para defesa de Fábio. No rebote, Pottker entrou em velocidade e com muita raça empurrou para o fundo do gol: 3 a 0. Foi o quarto gol de William Pottker no Gauchão. Aos 48, Klaus deixou o seu, depois de um bate-rebate na área. O zagueiro chutou forte de pé esquerdo e definiu a goleada.

Internacional

Danilo Fernandes; Dudu (Juan Alano), Klaus, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, William Pottker, D´Alessandro (Camilo) e Patrick; Leandro Damião. Técnico: Odair Hellmann.

São José

Fábio; Marcel, Rafael Goiano, Teco (João Pedro) e Dudu Mandai; Éverton Alemão, Felipe Guedes, Clayton e Rafinha; Matheuzinho (Kelvin) e Porcellis (Canhoto). Técnico: Rafael Jaques

