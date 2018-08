O Internacional contratou o atacante Paolo Guerrero

O Sport Club Internacional concluiu as negociações para anunciar a contratação do atacante Paolo Guerrero. O atleta assina contrato até agosto de 2021. O desembarque em Porto Alegre será na quarta-feira (15), às 9h55min. A apresentação oficial ocorrerá no mesmo dia, 12h30, na sala de imprensa do estádio Beira-Rio.

Autor de mais de 200 gols na carreira, Guerrero é o capitão e maior artilheiro da história da seleção peruana. Na campanha recente, liderou o seu país para conseguir uma classificação histórica para a Copa do Mundo após 36 anos. No Mundial da Rússia em 2018, o Peru estava no grupo da campeã, França, e Guerrero foi o autor de um gol. Ainda pela seleção, foi artilheiro de duas edições da Copa América (2011 e 2015). Em 2015, Guerrero foi indicado pela Fifa entre os 59 melhores jogadores do mundo.

Formado pelo Alianza Lima, o atacante se transferiu aos 18 anos para o futebol europeu. Guerrero ficou 10 anos na Alemanha, vestiu as camisas do Bayern de Munique e do Hamburgo, foi bicampeão alemão e bicampeão da Copa da Alemanha. Em 2012, se transferiu para o futebol brasileiro.

No Corinthians, Guerrero foi o autor do gol na semifinal e autor do gol na final na campanha em que o clube paulista se sagrou campeão do Mundial de Clubes da Fifa em 2012. Ele ainda fez parte da seleção do Campeonato Brasileiro em 2014 e no ano seguinte chegou ao topo do ranking dos artilheiros estrangeiros na história do Corinthians.

Se transferiu para o Flamengo em 2015 e durante sua trajetória chegou ao posto de 6º maior artilheiro estrangeiro do Clube. Guerrero liderou o Flamengo na conquista do Campeonato Carioca 2017, sendo artilheiro e craque do Campeonato. No final do mesmo ano, foi premiado pelo Jornal uruguaio El País como 2º melhor jogador da América e integrou a seleção dos 11 melhores jogadores do continente.

Ficha técnica

José Paolo Guerrero Gonzales nasceu em Lima, no Peru, no dia 1º de janeiro de 1984, tem 34 anos e 1,85m de altura. Passou pelo Alianza Lima, do Peru (2001), pelos clubes alemães Bayern de Munique (2002) e Hamburgo (2006), Corinthians (2012), e finalmente o Flamengo (2015), onde estava até ser contratado pelo Internacional em 2018.

Entre as conquistas do jogador estão o Campeonato Alemão de 2004 e 2005, a Copa da Alemanha de 2005 e 2006, a Copa Intertoto UEFA em 2007, ano em que também conquistou a Dubai Challenge Cup, feito repetido em 2008. Foi artilheiro da Copa América em 2011 e integrou a Seleção da competição. Venceu o Mundial de Clubes em 2012 com o Corinthians e foi escolhido neste mesmo ano o 2º melhor jogador da América do Sul. Venceu ainda o Campeonato Paulista de 2013, ano em que conquistou também a Recopa Sul-Americana. Em 2014 foi escolhido para integrar a Seleção do Campeonato Brasileiro e ganhou o Troféu Bola de Prata do Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Também foi escolhido o maior artilheiro estrangeiro do Corinthians em 2015, quando também foi artilheiro da Copa América e ganhou o Campeonato Brasileiro do ano. Em 2017 conquistou o Campeonato Carioca e foi escolhido o craque e o goleador da competição, sendo escolhido o 2º melhor jogador da América do Sul novamente e integrou a Seleção da América do Sul.

Deixe seu comentário: