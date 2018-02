O Inter empatou em 0 a 0 com o São Luiz em Novo Hamburgo

O Inter empatou em 0 a 0 com o São Luiz, de Ijuí, neste domingo (25), em jogo realizado no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Com o resultado, o Colorado ficou em primeiro lugar junto com o Brasil de Pelotas, que tem um jogo a menos. Ambos tem 17 pontos. Já o São Luiz segue na sexta posição, mas ficou com dois jogadores a menos, expulsos na partida de hoje: Henrique e Tairone.

O destaque do jogo foi o goleiro do Inter, Marcelo Lomba, que trabalhou bastante, com grandes defesas no primeiro tempo.

“Não conseguimos marcar, mas criamos muitas chances de gol. O São Luiz tem méritos. Vamos continuar assim, e na quarta-feira tem a Copa do Brasil, que é muito importante”, afirmou o goleiro colorado.

Aos quatro minutos Michel recebeu nas costas da defesa colorada e, livre, chutou forte, mas Marcelo Lomba esticou o braço e protagonizou uma incrível defesa. Um pouco depois, aos dezenove minutos, Maicon cruzou para Michel na entrada da pequena área, que cabeceou para o chão, mas Marcelo Lomba realizou nova grande defesa.

Antes, o Inter também assustou, com uma bola na trave. Wellington Silva passou por 3 marcadores, levou para o fundo e cruzou. A bola tomou o caminho do gol e carimbou o travessão adversário.

No segundo tempo os colorados voltaram melhor, mas não foi suficiente. Logo de início houve um pedido de pênalti que não foi marcado. Marcinho recebeu no lado direito, dentro da área, driblou o marcador, sofreu o toque e caiu. Mas a arbitragem não considerou e seguiu o jogo.

Lomba ainda fez outra grande defesa quando Hugo Sanches ganhou dos colorados no alto, cabeceando de muito perto e com o goleiro do Inter espalmando.

Roger chegou a tentar jogada ao receber cruzamento e cabecear de frente para o gol, mas a bola passou rente à trave e saiu. Ela não queria entrar.

Jonatas trabalhou pouco. No final do jogo, fez boa defesa após finalização de Richard, que havia recebido na intermediária e tocou no canto.

“Tivemos o controle no segundo tempo, mas eles se postaram bem atrás”, disse Camilo na saída do gramado. O jogador foi bastante criticado pelos torcedores, que vaiaram sua saída quando foi substituído por Richard na segunda etapa.

Outros jogadores criticaram a própria atuação. “Não começamos bem, isso não pode acontecer. Depois melhoramos, criamos, mas o gol não saiu”, reconheceu Uendel na saída do gramado.

Paulo Henrique Marques, técnico do São Luiz, também avaliou que o Inter melhorou ao longo do jogo. “Foram dois tempos distintos. No segundo tempo, o Inter cresceu muito, o que é normal, até pela grandeza da equipe”, disse Paulo Henrique na Zona Mista.

Henrique e Tairone passam a ser desfalques para o São Luiz. O primeiro foi expulso aos 34 minutos da segunda parte após acertar o zagueiro Thales e levar o segundo cartão amarelo. Já Tairone acertou Nico López aos 46 minutos, quase no final do jogo, e acabou expulso também.

A partida foi disputada em Novo Hamburgo devido à mudança da data anunciada pela Federação Gaúcha de Futebol. O jogo estava originalmente marcado para o sábado, no Beira-Rio. Como a FGF mudou para domingo, e o Beira-Rio se prepara para receber o show de Phil Collins, na terça-feira, o jogo foi disputado no Estádio do Vale.

Brasileiro

O Inter também já sabe quem será o seu primeiro adversário no Campeonato Brasileiro de 2018, que marca a volta do Saci à Série A nacional. A estreia colorada será em casa, contra o Bahia, no dia 15 de abril (domingo), em horário ainda não definido. Já na segunda rodada, o Inter vai a São Paulo para enfrentar o Palmeiras, no dia 22 de abril. Uma semana depois, será a vez de receber o Cruzeiro no estádio Beira-Rio. A competição será disputada por 20 clubes em dois turnos de pontos corridos.

Ficha técnica

Internacional – Técnico Odair Hellmann

Marcelo Lomba, Rodrigo Moledo, Ruan (Marcinho), Thales, Uendel, Charles, Gabriel Dias, Wellington Silva (Nico López), Camilo (Richard), Juan Alano, Roger.

São Luiz – Técnico Paulo Henrique

Jonatas, Tairone, Ricardo Thalheimer, Maicon, Márcio Goiano, Henrique, Prill, Gustavo Xuxa (Rudiero), Hugo Sanches (Thomas), Éder (Danilo), Michel.

Arbitragem

Árbitro: Erico Andrade de Carvalho

Árbitro assistente 1: Luiza Naujorks Reis

Árbitro assistente 2: Gustavo Marin Schier

4º Árbitro: Marco Paim Reis

