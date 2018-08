Campeonato Brasileiro: Inter 1 x 0 Atlético-MG (segundo tempo em andamento)

O Inter enfrenta neste momento o Atlético-MG no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela décima-sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida vai sendo vencida pelo Colorado por 1 a 0, com gol do volante Edenilson aos 56 minutos do segundo tempo.

Com esse resultado, o Colorado sobe do quarto para o terceiro lugar, com 30 pontos (mesmo escore do Grêmio mas com vantagem no saldo de gols). Já o Atlético se mantém na quinta colocação, com 28 pontos.

Dos 8 aos 17 minutos da etapa complementar, o árbitro Jailson de Freitas manteve o jogo interrompido. Motivo: uma forte chuva de granizo sobre a capital mineira, colocando em risco a segurança dos atletas.

Logo após o recomeço do duelo, porém, um apagão nos refletores do estádio causou nova paralisação, dessa vez por 13 minutos.

Escalações

O Inter, sob o comando de Odair Hellmann, colocou em campo Marcelo Lomba, Fabiano, Moledo, Victor Cuesta, Iago, Rodrigo Dourado, Patrick, Edenilson, Nico López, William Pottker e Jonatan Alves (Rossi).

Já o Atlético-MG, sob o comando de Thiago Larghi, escalou Victor, Emerson, Leo Silva, Maidana, C. Gabriel, Zé Welison, M. Galdezani, Elias, Luan, Yimmi Chará e Ricardo Oliveira.

