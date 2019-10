O Internacional venceu o Avaí por 2 a 0 e voltou para o G6 do Campeonato Brasileiro

O Inter visitou o Avaí na noite desta quinta-feira (17) para a disputa de partida da 26ª rodada do Brasileirão. Iniciado às 19h15, o duelo teve o 2 a 0 para o Inter como placar final, gols de Patrick e Sarrafiore. Com o triunfo, os colorados chegaram a 42 pontos no Campeonato e subiram para a 6ª colocação, ficando a apenas dois pontos do G4.

O gol de Patrick saiu aos 21 minutos. O Avaí ficou com um a menos – Wesley – desde os primeiros 3 minutos de jogo, após falta em Bruno Silva. Aos 39 da segunda etapa, no primeiro lance em que tocou na bola, Sarrafiore ampliou. Com a vitória, o Inter não só voltou para o G6, com 42 pontos, como empurrou o Grêmio para fora do grupo da pré-Libertadores.

O jogo

Logo nos primeiros movimentos da etapa inicial Wesley, meio campista do Avaí, foi expulso após entrada violenta em Bruno Silva, que, inclusive, poderia ter lesionado o camisa 21 colorado. Com um a mais no gramado e empurrado por sua torcida, que lotou as arquibancadas da Ressacada, o Inter conseguiu colocar Vladimir para trabalhar.

Melhor nome da equipe mandante em campo, o goleiro bem que conseguiu retardar as tentativas do Inter antes de serem completados 20 minutos de partida, mas, a exatos 21, Patrick, livre, pegou rebote de cabeceio de Roberto e balançou as redes. Na frente do marcador, os comandados de Ricardo Colbachini, que fez segunda partida na casamata vermelha, conseguiram manter o 1 a 0 na primeira etapa.

Precisando no mínimo de um empate para garantir pontos importantes na luta contra o rebaixamento, o Avaí retornou para a etapa final com postura bastante ofensiva, e fez trabalhar a defesa colorada.

Se de um lado, porém, havia Vladimir, do outro, Lomba, como de costume, foi fundamental. Passado o ímpeto dos 15 minutos iniciais, o Inter voltou a controlar a partida e, após esbarrar em novas defesas do goleiro adversário, deu números finais ao duelo já aos 39, quando Sarrafiore, no seu primeiro toque, percebendo que pelo chão não estava entrando, encobriu o arqueiro catarinense para garantir o 2 a 0.

Agora, o Inter inicia preparação para o confronto do próximo domingo (20), às 16h, quando recebe o Vasco, no Beira-Rio. As coloradas podem garantir entrada especial na partida: o clube, engajado com a campanha do Outubro Rosa, irá disponibilizar 10 mil entradas livres para suas torcedoras.

Avaí – Técnico Evando

Camillato Vladimir, Betão, Ricardo, Paulinho, Wesley, Lourenço, Ricard Franco, Matheus Barbosa, Caio Paulista (Luan Pereira), Igor Goularte (Matheus Lucas), Vinícius Araújo.

Internacional – Técnico Ricardo Cobalchini

Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Roberto, Zeca (D’Alessandro), Bruno Silva, Heitor, Patrick, Edenílson, Nico López (Sarrafiore), Guilherme Parede (Uendel), Paolo Guerrero.

Arbitragem

Thiago Duarte Peixoto – SP (CBF) auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse – SP (Fifa) e Luiz Alberto Andrini Nogueira – SP (CBF). Árbitro de vídeo Raphael Claus – SP (Fifa).