O Internacional enfrenta o Avenida no Gigante neste sábado

O Internacional enfrenta o Avenida, neste sábado, às 16h30min, no Estádio Beira-Rio, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. A equipe colorada busca a reabilitação depois de ter perdido na última quarta-feira para o Caxias por 2 a 1. O time do técnico Odair Hellmann vem de duas vitórias e uma derrota na competição.

Como o grupo ainda está em período de aprimoramento da parte física, o treinador vem mesclando formações a cada jogo. O treino da sexta-feira, último antes do jogo, foi fechado. Relacionado, o capitão D’Alessandro comemorou nesta semana seis anos com a braçadeira pelo Inter.

O volante Charles, que atuou diante do Novo Hamburgo, no último domingo, ganhou nova chance neste sábado. Ele opinou, durante entrevista coletiva, sobre a estratégia do técnico de utilizar vários jogadores para este começo de temporada e também sobre como o Inter espera o jogo diante da equipe de Santa Cruz do Sul.

“É bom para dar ritmo para todos. Quando tivermos a chance temos que estar preparados para poder ajudar o Inter. Nos jogos do Gauchão no Beira-Rio, as equipes adversárias ficam mais fechadas. Trabalhamos muito nos treinos para abrir espaços diante dessa marcação forte.”

O Avenida vem de uma vitória nos Eucaliptos contra o Grêmio, em jogo em que saiu perdendo na primeira etapa, com um gol de pênalti do Grêmio. Na segunda, conseguiu empatar com Luis Henrique, virando já aos 46 minutos com Toto.

Escalação

Internacional – Técnico Odair Hellmann

Marcelo Lomba, Thalles, Danilo Silva, Dudu, Patrick, Charles, Gabriel Dias, Nico López, Juan Alano, Marcinho, Roger.

Avenida – Técnico Fabiano Daitx

Rodrigo Santos, Claudinho, Luís Henrique, Itaqui, Roger, Fidélis, Carlinhos, Diego Torres, Moisés Baiano, Maurício, Hyantony.

Arbitragem

Árbitro: Eleno Gonzalez Todeschini

Árbitro Assistente 1: Lucui Beiersdorf Flor

Árbitro Assistente 2: Maíra Mastella Moreira

Quarto Árbitro: Marco Aurélio Nunes Magalhães

