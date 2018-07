O Internacional enfrenta o Botafogo no Beira-Rio

O Internacional recebe o Botafogo neste domingo (29) no Beira-Rio pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 16h. Até o momento foram sete jogos, com cinco vitórias e dois empates. O Inter ocupa a quinta posição na tabela, somando 26 pontos, mesmo número do terceiro colocado e cinco atrás do líder. Já o Botafogo é o 10º na classificação do Brasileirão, com 20 pontos.

Retornos e ausências

Para buscar os três pontos, o treinador contará com a volta de Rodrigo Dourado, o volante cumpriu suspensão na última partida e retorna à equipe. Já o meia D’Alessandro, expulso em Minas Gerais, fica de fora.

Homenagem

Antes da partida iniciar D’Alessandro foi homenageado, no gramado do Beira-Rio, pelos 10 anos no Internacional. O atleta recebeu uma placa e uma camisa personalizada do Colorado.

“Gostaria de estar dentro do campo. Tem um sabor meio amargo. Por outro lado, muita felicidade e emoção pelos 10 anos no clube. É uma marca muito importante para mim. Cheguei em 2008 não sabendo o que aconteceria”, afirmou o camisa 10.

Sobre lideranças, foi modesto. “Nosso grupo tem muitos líderes. Estou muito bem representado dentro de campo. Fora de campo, estou representado pelos torcedores que vão nos apoiar porque precisamos de uma vitória”, disse D’Alessandro.

O jogador seguiu na linha modesta, afirmando que o torcedor é quem vai dizer o seu lugar na história. “O torcedor é quem faz os ídolos. Não é demagogia isso. É ele que enche o Beira-Rio. Não sei em que lugar estou na história do clube. Só vou saber quando me afastar e encerrar a carreira. Só depois vou saber, quando meus filhos aproveitarem o que o pai deles fez”, concluiu.

Ao final de sua fala, D’Alessandro deixou em aberto o futuro no clube. “No final do ano, vamos ver o que vai acontecer. Tomara que continue (jogando no Inter). Tomara que a história do clube continue crescendo e possamos comemorar algo no fim do ano”, disse o capitão colorado.

Estreia

Da equipe inicialmente escalada, o Inter promoveu uma ubstituição de última hora. Klaus sentiu uma contratura lombar no aquecimento e não joga. Emerson Santos faz sua estreia pelo Inter.

Escalações

Internacional – Técnico Odair Hellmann

Danilo Fernandes, Víctor Cuesta, Emerson Santos, Zeca, Iago, Rodrigo Dourado, Edenílson, Nico López, Patrick, William Pottker e Leandro Damião.

Botafogo – Técnico Marcos Paquetá

Saulo, Igor Rabello, Joel Carli, Luis Ricardo, Moisés, Jean, Matheus Fernandes, Renatinho, Luis Fernando, Aguirre e Marcinho.

Arbitragem

Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira – MG (CBF), Árbitro Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira – MG (CBF), Ricardo Junio de Souza – MG (CBF).

