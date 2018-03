O Inter venceu o Cianorte-PR por 2 a 0 e está mais próximo das oitavas-de-final da Copa do Brasil

Jogando no estádio Beira-Rio na noite dessa quinta-feira, o Inter venceu por 2 a 0 o Cianorte-PR, no primeiro confronto da terceira fase da Copa do Brasil. Com esse resultado, o Colorado garantirá a sua classificação às oitavas-de-final da competição mesmo se perder por até um gol de diferença o duelo de volta, no dia 14.

A vitória colorada foi construída no segundo tempo, diante de quase 11 mil torcedores. O lateral-esquerdo Iago abriu o placar aos 7 minutos e o volante Edenilson definiu o resultado aos 22 minutos.

Após o apito final, os atletas do Saci admitiram que o desempenho poderia ter se refletido em um escore mais elástico, porém enalteceram a vantagem que será levada para Cianorte dentro de duas semanas. “Poderiam ter sido mais gols, mas está de bom tamanho”, declarou o atacante Roger. “Demos um passo importante, o momento é nosso.” O lateral Dudu corroborou a avaliação: “Foi uma vitória importante, vamos fortes para o Paraná.

Já pelo Campeonato Gaúcho, no dia 7 o time da D’Alessandro e companhia vai encarar o Cruzeiro em Gravataí e no dia 11 o Beira-Rio receberá o primeiro Grenal do ano. O clube lidera a competição regional, com 17 pontos, mesmo desempenho do Brasil de Pelotas, porém com vantagem no saldo de gols.

Escalações

O Inter do técnico Odair Hellmann colocou em campo Macelo Lomba, Dudu (Wellington Silva), Klaus, Victor Cuesta, Iago, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, D’Alessandro, Marcinho (Juan Alano) e Roger (Brenner).

Já o Cianorte, sob o comando de Marcelo Caranhato, escalou João Gabriel, Gerônimo (Guilherme), Montoya, Feliphe Gabriel, Arroyo, Sidnei, Richarlyson, André Luis, Murilo (Clébinho), Maikinho (Morelli) e Neto Costa.

