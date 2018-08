O Internacional enfrenta o Palmeiras neste domingo no Beira-Rio pelo Brasileirão

Neste domingo (26) ensolarado o Internacional entra em campo no Beira-Rio a partir das 16h contra o Palmeiras pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. No momento, 0 a 0 em Porto Alegre.

O colorado busca manter a sequência positiva de cinco vitórias nos últimos cinco duelos. Com 41 pontos somados, o Inter está na segunda posição do Campeonato Brasileiro, apenas um ponto a menos que o líder São Paulo.

O Gigante vai lotar, mais uma vez, para apoiar o Colorado rumo a mais uma vitória. São nove jogos em casa no Brasileiro, com sete vitórias e dois empates. A segunda melhor campanha como mandante no Brasileirão. Nas últimas cinco partidas, a equipe não sofreu gols e espera repetir o ótimo desempenho para conquistar mais três pontos na competição.

Internacional – Técnico Odair Hellmann

Marcelo Lomba, Zeca, Moledo, Victor Cuesta, Iago, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Rossi, Nico López e Jonatan Alvez.

Palmeiras – Técnico Luiz Felipe Scolari

Weverton, Gustavo Gómez, Luan, Victor Luis, Marcos Rocha, Thiago Santos, Jean, Lucas Lima, Moises, Hyoran e Deyverson.

Arbitragem

Bruno Arleu de Araujo, auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Cardoso de Souza, ambos também AB. O quarto árbitro será Gabriel Conti Viana, todos do Estado do Rio de Janeiro.

