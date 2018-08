O Internacional enfrenta o Paraná, no Beira-Rio, em Porto Alegre, em partida neste domingo (19). O jogo é pela 19ª rodada do Brasileirão, competição em que o time gaúcho ocupa o quarto lugar, com 35 pontos.

A uma rodada do fim do primeiro turno, o Inter jogou oito vezes em seu estádio, venceu seis partidas e empatou duas. O desempenho como mandante é fundamental para a campanha da equipe treinada por Odair Hellmann, que está apenas três pontos atrás do São Paulo, que lidera o torneio.

“Jogo de manhã, a torcida gosta desse horário e espero que esteja lotado o estádio, para nos ajudar e buscarmos mais uma vitória no campeonato”, comentou Rodrigo Dourado em coletiva de imprensa na sexta-feira (17). O volante é titular do Inter e capitão quando Danilo Fernandes e D’Alessandro não estão em campo.

Além do retrospecto favorável em casa, a manutenção da boa fase foi conquistada graças a dois triunfos seguidos como visitante, nas duas últimas rodadas disputadas pelo torneio. O Inter venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0, no Independência, e o Fluminense por 3 a 0, no Maracanã.

Os resultados também confirmaram a eficiência da defesa do Inter, que não sofreu nenhum gol nas três últimas partidas, sequência iniciada na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, em casa. O time gaúcho foi vazado pela última vez contra o América-MG, no Independência, quando perdeu por 2 a 1, em 26 de julho.

Acompanhe a partida com a Rádio Grenal!

Tweets by rdgrenal

Deixe seu comentário: