O Internacional venceu o Avenida por 3 a 0 no Beira-Rio

O Internacional venceu o Avenida por 3 a 0 neste sábado, no Estádio Beira-Rio, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. A equipe colorada buscava a reabilitação depois de ter perdido na última quarta-feira para o Caxias por 2 a 1. O time do técnico Odair Hellmann vinha de duas vitórias e uma derrota na competição. Os gols foram de Danilo Silva, aos 46 do primeiro tempo, e de Roger, aos 14 e aos 24 do segundo. Na quarta-feira (31), o desafio é contra o Boavista-RJ, em Cascavel-PR, pela 1ª fase da Copa do Brasil. Pelo Gauchão, a próxima partida é diante do Brasil-Pel, dia 4 de fevereiro, em Pelotas.

Alternativas

O técnico Odair Hellmann colocou em campo um time diferente do que havia atuado no meio da semana diante do Caxias, dando sequência ao planejamento elaborado para este início de temporada. Foi mais uma oportunidade para testar as diversas alternativas existentes no grupo colorado: Marcelo Lomba foi o substituto de Danilo Fernandes; o lateral-direito Dudu, recuperado de lesão, estreou com a camisa colorada, enquanto Patrick exerceu a função pelo lado esquerdo; Danilo Silva e Thales formaram a dupla de zaga; Charles, Gabriel Dias e Juan Alano compuseram o meio-campo; Marcinho, Roger e Nico López foram os atacantes.

O volante Charles, que atuou diante do Novo Hamburgo, no último domingo, e ganhou nova chance neste sábado. Ele opinou recentemente sobre a estratégia do técnico de utilizar vários jogadores para este começo de temporada e também sobre como o Inter espera o jogo diante da equipe de Santa Cruz do Sul.

“É bom para dar ritmo para todos. Quando tivermos a chance temos que estar preparados para poder ajudar o Inter. Nos jogos do Gauchão no Beira-Rio, as equipes adversárias ficam mais fechadas. Trabalhamos muito nos treinos para abrir espaços diante dessa marcação forte.”

O Avenida vinha de uma vitória nos Eucaliptos contra o Grêmio, em jogo em que saiu perdendo na primeira etapa, com um gol de pênalti do Grêmio. Na segunda, conseguiu empatar com Luis Henrique, virando já aos 46 minutos com Toto. Mas, neste sábado, deu Inter.

O jogo

A primeira etapa teve equilíbrio de ações e poucas chances de gol. O colorado valorizava a troca de passes, mas encontrava dificuldade em avançar no plano ofensivo devido à forte marcação imposta pelo visitante. Nico López arriscou chute rasteiro de fora da área, aos 11 minutos, mas a bola passou perto da trave esquerda. O Avenida chegou com força aos 14min, quando Danilo Torres, do interior da área, disparou uma bomba que acertou o lado de fora da rede. Aos 25min, Marcinho recebeu lançamento de Juan Alano e concluiu por cima do travessão.

Em lance de bola parada, o Inter abriu o placar no Beira-Rio. Aos 45min, Juan Alano cobrou escanteio com qualidade e Danilo Silva saltou para, de cabeça, colocar a bola no cantinho direito do goleiro Rodrigo.

O segundo tempo foi do Inter, que fez o escore ao natural. Aos 14min, Patrick fez o cruzamento e Roger usou de seu oportunismo para ampliar o placar. O atacante cabeceou, a bola bateu corpo do goleiro e sobrou no pé de Roge. Foi o seu primeiro gol desde o retorno ao futebol após drama vivido por conta de um tumor. Mas não seria o único.

Aos 22min, o mesmo Roger recebeu passe de Edenilson, que momentos antes havia entrado no lugar de Gabriel Dias, mas o chute saiu pela linha de fundo. Um minuto depois, Juan Alano cruzou e o atacante cabeceou para a defesa de Rodrigo e, no rebote, ele mesmo chutou para fazer 3 a 0.

Os colorados seguiram na ofensiva, com Juan Alano acertando o travessão aos 27 minutos em belo chute de fora da área. Em seguida, Marcinho recebeu ótimo passe de Juan Alano e concluiu na saída do goleiro e a bola só não entrou porque Claudinho salvou praticamente em cima da linha.

Aos 34min, em rara chance do Avenida, Claudinho cabeceou e Marcelo Lomba fez grande defesa. Pouco depois, Welder tentou surpreender em chute de efeito, mas a bola saiu à esquerda do gol colorado. Aos 43min, Roger voltou a ser protagonista na área adversária em cabeceio que quase entrou no cantinho esquerdo.

Ficha técnica

Internacional – Técnico Odair Hellmann

Marcelo Lomba; Dudu (Ruan), Danilo Silva, Thales e Patrick; Charles, Gabriel Dias (Edenilson) e Juan Alano; Marcinho (Ronald), Roger e Nico López.

Avenida – Técnico Fabiano Daitx

Rodrigo; Itaqui, Luis Henrique, Claudinho e Roger; Carlinhos, Fidélis (Marques), Diego Torres (Welder) e Moises; Maurício e Hyantony (Cléverson). Técnico: Fabiano Daitx.

Arbitragem

Árbitro: Eleno Gonzalez Todeschini

Árbitro Assistente 1: Lucui Beiersdorf Flor

Árbitro Assistente 2: Maíra Mastella Moreira

Quarto Árbitro: Marco Aurélio Nunes Magalhães

