O iPhone 11 faz sucesso, e as vendas beneficiam a Samsung; Entenda

O iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max estão fazendo tanto sucesso que a Apple teve que aumentar a encomenda de painéis OLED da sua principal fornecedora, a Samsung. O último relatório referente a setembro revelou que as vendas foram 40% maiores do que o esperado inicialmente. A previsão é que a Samsung finalize o segundo semestre enviando até 50 milhões de componentes para Apple.

Embora os números tenham crescido progressivamente, as vendas de outubro giram em torno de 9,8 milhões. Outras 5 milhões de unidades são esperadas para novembro. Dezembro segue ainda sem estimativa. De acordo com esses números, é possível prever que Apple vai fechar o ano com crescimento de encomendas de painéis OLED da Samsung entre 40% a 50%.

O excelente desempenho do iPhone 11 Pro é uma ótima notícia para a Samsung porque ela é responsável por 90% do fornecimento de painéis OLED para a Apple. A empresa da maçã também encomenda o produto da Sharp e da LG Display, que também fornece as telas LCD para os outros iPhones – como o iPhone 11.

O aumento das vendas pode estar relacionado a um simples fator: a nova cor. O Verde Meia-Noite está disponível apenas no iPhone 11 Pro e no Pro Max, o que fez destes modelos os mais buscados nos Estados Unidos. Entretanto, a nova demanda é superior ao esperado pela empresa, que inclusive encontrou dificuldades para produzir o vidro na cor escura.

Os especialistas estimavam de 65 a 70 milhões de vendas, mas a alta procura pelos iPhones na inédita cor Verde Meia-Noite os obrigaram a revisar suas previsões. Eles agora acreditam que a Apple vai comercializar entre 70 a 75 milhões de iPhones até o fim de 2019.

Outro detalhe que pode estar alavancando as vendas são os recentes comerciais divulgados pela Apple em que o iPhone 11 Pro é submetido a uma variedade de testes com legumes, brinquedos e até bolo de casamento, mas sai de todos esses abusos sem nenhum arranhão.

Além de poder entrar na água e da tela OLED, o iPhone 11 Pro está equipado com câmera tripla de 12 MP, processador A13 Bionic, armazenamento de 64 GB, 256 GB e 512 GB, biometria por reconhecimento facial e iOS 13. O iPhone 11 Pro tem valores a partir de R$ 6.999 enquanto o iPhone 11 Pro Max inicia em R$ 7.599.