O iPhone 11 tem supostas especificações e preços vazados antes de seu lançamento oficial

Preparando-se para apresentar oficialmente ao mercado a sua nova geração de smartphones em 10 de setembro, a Apple vem sendo constante vítima de rumores e vazamentos, o que inclui a confirmação de seus designs por meio da venda de cases e mais. Não bastante, o site Beebom revelou quais seriam as configurações e preços cobrados por cada um dos aparelhos, que devem se chamar iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, não sendo as diferenças limitadas ao tamanho dos aparelhos em si. As informações são do portal Tudo Celular.

Segundo o site, todos os aparelhos trarão o mais novo chipset da marca, identificado como Apple A13 e entregarão câmeras de 12MP tanto na frontal quanto na traseira, sendo a diferença entre eles a quantidade de sensores na parte de trás do dispositivo (duas no iPhone 11 e três nos demais).

Além disso, também é percebido na ficha que ambos os aparelhos seguirão oferecendo o suporte ao sistema de login Face ID, carregamento sem fio bilateral (ou seja, o já conhecido carregamento reverso), suporte ao Wi-Fi 6 e a exclusão do 3D Touch, algo que não faria muito sentido.

Já entre as diferenças, podemos perceber que o iPhone 11 é efetivamente o herdeiro do atual iPhone XR, disponibilizando hardware mais simples e tela LCD em substituição ao painel OLED visto nos demais dispositivos. Além disso, ele também tem menos RAM (4GB contra 6GB dos irmãos de linha) e não suportará a Apple Pencil.

No quesito preço, o site revela que a linha terá os seguintes preços iniciais sugeridos pela marca: iPhone 11 – US$ 749 (aproximadamente R$ 3.105); iPhone 11 Pro – US$ 999 (aproximadamente R$ 4.142)

iPhone 11 Pro Max – US$ 1.099 (aproximadamente R$ 4.556).

Outros lançamentos

A Redmi está lançando os novos Note 8 e Note 8 Pro, que foram vazados repetidas vezes na última semana.

Pelo que foi comentado, o mais básico chegaria ao mercado com a plataforma Snapdragon 665, enquanto a variante Pro viria com o poderoso Helio G90T da MediaTek, que passou a marca dos 280 mil pontos no AnTuTu.

O mais potente deles teria o novo sensor de 64 megapixels da Samsung em sua câmera principal, contando com visual que lembra bastante o Mi 9T. Já a versão mais barata viria com câmera de 48 megapixels e design inspirado no Mi 9.

O Google oficializou durante a semana o Android 10, que deve chegar nos primeiros dias de setembro a modelos da linha Pixel.

Quebrando a tradição vista desde a versão 1.5 Cupcake, não temos um doce acompanhando o nome do sistema, o que de acordo com o Google ajuda a evitar confusão em mercados com diferentes idiomas e alfabetos.

Se você se aventurou em modelos da Nokia, essa é uma boa notícia, porque a empresa confirmou a chegada do Android 10 para praticamente todo o seu portfólio até o segundo trimestre de 2020. Os modelos Nokia 7.1, 8.1 e 9 PureView recebem o update ainda esse ano.

Outra que não quer perder tempo é a Samsung, sendo vistas algumas imagens da nova One UI 2.0 durante a semana. Até o momento, porém, a empresa não se manifestou sobre quando seus aparelhos serão atualizados, nem quais os modelos que receberão a novidade. A chinesa Xiaomi também liberou uma versão beta do Android 10 para o top de linha Mi 9, não devendo demorar até que a versão estável seja distribuída.