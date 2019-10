O iPhone 5 pode parar de funcionar se o proprietário não atualizar o sistema

A Apple está alertando usuários de que o iPhone 5 pode parar de funcionar por completo em 3 de novembro. O problema tem a ver com um recurso do GPS que informa a localização precisa do aparelho. A recomendação da empresa é de que os proprietários instalem a atualização de sistema iOS 10.3.4 para evitar futuras panes no smartphone. Caso contrário, serviços como App Store, iCloud, e-mail e até navegadores web podem entrar em colapso.

Consumidores receberam a recomendação com surpresa, já que o iPhone 5 saiu de linha há muitos anos. O iPhone 5 foi o primeiro telefone da maçã compatível com 4G. Ele chegou ao Brasil em dezembro de 2012 pelo preço sugerido a partir de R$ 2.399 e contava com câmera de 8 MP, gravação de vídeos em Full HD e armazenamento de 16 GB, 32 GB ou 64 GB. Seu sucessor, o iPhone 5S, foi o primeiro da marca com sensor de impressão digital.

A exigência de atualização também afeta o iPad 4. No caso do tablet, se o usuário não baixar o iOS 10.3.4 até de 3 de novembro, apenas o GPS deixará de funcionar. Entretanto, a Apple sempre evidencia a importância de manter os dispositivos atualizados, até porque alguns aplicativos deixam de enviar correções e aprimoramentos para versões mais antigas.

Nova versão do iOS

Após um período de testes, a Apple disponibilizou a nova versão do iOS, conhecida como iOS 13.2. A atualização trouxe diversos novos recursos, entre eles a tecnologia Deep Fusion, que que age na câmera dos dispositivos. O update está disponível para todos os usuários com iPhone 6S ou superior.

A implementação mais notável, com certeza, é a do Deep Fusion, que garante um cuidado extra no processamento de imagens. O foco do recurso são as fotos em luz média. Ele trabalha em segundo plano para garantir um aprimoramento maior às fotos tiradas no iPhone 11 e iPhone 11 Pro.

O iOS 13.2 também traz uma série de novos emojis. Com a atualização, os donos dos dispositivos da Apple vão receber 398 novos personagens. Entre eles, há uma variedade de pessoas, novos tons de pele para os emojis existentes e personagens de gênero neutro.

Em algumas imagens divulgadas, o site EmojiPedia mostrou que a Apple implementou uma nova maneira para selecionar o gênero do casal de mãos dadas. Agora será possível selecioná-los individualmente, resultado em diversas combinações.

Também há novas configurações de privacidade para a Siri no novo iOS. Assim que o telefone for atualizado, a primeira coisa que os usuários podem fazer é desativar a opção de compartilhamento de informações entre a Siri e a Apple, com isso, os usuários podem ficar mais tranquilos em relação à sua privacidade.

Quando o iOS 13 foi lançado, a Apple anunciou um recurso de “anúncio de mensagens”. Agora, essa funcionalidade foi adicionada ao sistema operacional e permite que a Siri verbalize as mensagens recebidas enquanto o usuário utiliza os AirPods, ou outro par de fones de ouvido com o chip Apple H1.

O último recurso importante é a adição de suporte aos AirPods Pro, que acabam de ser anunciados. Com essa implementação, os usuários passam a poder controlar o nível de cancelamento de ruído dos novos fones, além de poder configurar as preferências de som.