O iPhone 7 será lançado na quarta-feira

O iPhone 7, próxima geração do smartphone da Apple, tem data para ser anunciado: 7 de setembro. A fabricante começou a distribuir convites para que a imprensa conheça as novidades do telefone em um evento que será realizado na Califórnia, nos Estados Unidos.

O chamado “evento da Apple em setembro” repete a tradição da empresa, que a cada ano apresenta uma nova geração da linha principal de smartphones. Aqui usamos “principal” porque o iPhone SE também está à venda. O SE foi apresentado ao mundo em março deste ano, como uma opção com preço inferior à da linha tradicional.

Muito aguardado, o iPhone 7 deve se desmembrar em dois modelos: o regular e o Plus, com tela maior – tal qual acontece atualmente com o iPhone 6S e iPhone 6S Plus, e anteriormente com o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus.

Existe uma enorme expectativa em torno do produto porque, em abril deste ano, pela primeira vez a fabricante registrou uma queda no número de iPhones vendidos e da receita gerada pelo produto. Ainda assim, o iPhone é o produto mais importante da Apple.

Como você pode perceber, o iPhone 7 não tem o “S” no nome. A tradição nos levaria a crer em uma renovação total do smartphone, com direito a novo design e funcionalidades. No entanto, os comentários nos bastidores do mundo da tecnologia dão a entender que dessa vez a Apple será mais tímida na renovação do produto – tudo para que a geração do iPhone em 2017 passe por uma revolução completa para celebrar os dez anos desde o primeiro modelo.

O mais recente iPhone, o 6S de setembro do ano passado, recebeu hardware atualizado. Uma das principais novidades é o 3D Touch, o sensor de pressão aplicada pelos dedos sobre a tela do dispositivo. Apesar do marketing em torno do recurso, os consumidores não parecem ter visto grande valor na funcionalidade. A câmera do iPhone 6S também pulou de 8 megapixels para 12 megapixels.

Preço.

O iPhone 6S e o iPhone 6S Plus chegaram às lojas do Brasil em novembro de 2015. Seguindo a mesma lógica, o futuro iPhone 7 e iPhone 7S Plus devem aparecer por aqui somente daqui a três meses. O preço? Mistério absoluto. O 6S mais em conta mantém o valor sugerido de 3.999 reais, com direito a armazenamento de 16GB.

