O iPhone representa 51% das vendas de celulares em todo o mundo

Pela primeira vez, a Apple concentra mais de metade do mercado de smartphones de todo o mundo. É o que mostram os dados sobre o quarto trimestre de 2017 revelados pela Strategy Analytics, que colocam a Maçã como detentora de US$ 61,4 bilhões dos US$ 120 bilhões gerados por esse segmento em todo o mundo.

O grande responsável por essa posição, de acordo com a pesquisa, é o iPhone X e seu preço considerado bem alto, mas com o qual os clientes parecem dispostos a arcar. Além de atingir a marca histórica no domínio do mercado, a Apple também atingiu outro patamar de sucesso, angariando o maior gasto médio de todo o segmento — cerca de US$ 800, quase três vezes mais do que a média do mercado e suficiente para que, no relatório, o celular fosse chamado de uma verdadeira “máquina de fazer dinheiro”.

Esse fator também levou a um crescimento no setor como um todo. De acordo com os dados, o ticket médio do setor de smartphones teve alta de 18% em relação ao que foi registrado no final de 2016, muito por causa da ascensão de smartphones chineses, principalmente os da marca Huawei, a grande ganhadora do período.

Mesmo diante de desconfianças no mercado ocidental, a companhia continua de vento em popa do outro lado do mundo, se tornando a terceira maior marca do mercado mobile em faturamento. Segundo os números, o total acumulado pela Huawei entre outubro e dezembro do ano passado foi de US$ 8,4 bilhões, colocando-a atrás apenas da Samsung, com US$ 18,9 bilhões.

Os dados da Strategy Analytics mostram, ainda, o que pode ser considerado como uma reversão do que era visto no setor nos últimos anos. A força dos pequenos fabricantes asiáticos, principalmente, parece estar diminuindo — as três maiores empresas desse setor tiveram crescimento que varia de 0,5%, no caso da Huawei, até 2,5%, para a Apple, enquanto a parcela de “Outras”, concentrando marcas menores, teve queda de 4,3%.

Seria mais um reflexo da procura pelo iPhone X, é claro, mas, para os analistas de mercado, também uma prova de que, na medida em que o ticket médio do mercado mobile aumenta, volta a crescer, também, a preferência por marcas consagradas e seus dispositivos de topo de linha.

Adaptação

A Apple enviou um comunicado a todos os desenvolvedores de iOS estipulando uma nova diretriz: a partir de abril, todos os apps criados para o iPhone deverão se adaptar nativamente à tela do iPhone X. Isso quer dizer que os desenvolvedores terão que levar em conta aquele entalhe presente na tela do smartphone lançado em 2017.

Para além de uma informação determinante para quem quiser criar programas para o segundo sistema operacional mobile mais usado no mundo, a nova diretriz da Apple confirma também algo que os rumores já antecipavam: a companhia apostará tudo no visual do iPhone X para os modelos deste ano.

Deixe seu comentário: