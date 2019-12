Tecnologia O iPhone XR é o celular mais vendido do mundo; veja o ranking

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2019

Mais barato, iPhone XR tem tela de LCD. (Foto: Reprodução)

O iPhone XR foi o smartphone mais vendido em 2019, segundo levantamento da consultoria Counterpoint. Os números dos analistas indicam que o celular foi responsável por uma parcela de 3% de todas as vendas de smartphones ao redor do mundo só no terceiro trimestre de 2019, repetindo o mesmo sucesso de períodos anteriores.

Lançado pela Apple em novembro de 2018 no Brasil, o aparelho está disponível no País por cerca de R$ 3.150 no varejo on-line. A Counterpoint Research aponta ainda que o bom desempenho do iPhone XR é responsável por 25% do volume de vendas da Apple no terceiro trimestre de 2019.

O resultado mostra que o celular, lançado como opção mais simples da linha do XS, ainda tem fôlego no mercado, mesmo com a posterior chegada do iPhone 11. O iPhone XR só não está invicto nos rankings trimestrais da consultoria chinesa porque não ficou no topo da lista no último trimestre de 2018 – período que marcou os três primeiros meses do aparelho no mercado.

Outros números, dessa vez da Consumer Intelligente Research Partners (CIRP), mostram que o XR é o smartphone mais vendido nos Estados Unidos, com 36% das vendas. O instituto detectou a liderança do modelo em outras oportunidades.

O ranking da Counterpoint mostra também que o consumidor anda mais interessado em celulares intermediários e mais acessíveis. O XR é seguido na listagem por modelos de perfil mais equilibrado em recursos e preço, como é o caso da linha Galaxy A da Samsung. O iPhone 11 aparece na quinta posição da lista, que tem ainda o Redmi A7 da Xiaomi e o Huawei P30, irmão mais despojado do P30 Pro.

Celulares mais vendidos de 2019:

iPhone XR; Galaxy A10; Galaxy A50; Oppo A9; iPhone 11; Oppo A5S; Galaxy A20; Oppo A5; Xiaomi Redmi A7 e Huawei P30.

