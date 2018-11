O iPhone XR vendido nos EUA não será compatível com a banda de internet 4G mais rápida do Brasil e funcionará apenas com outras frequências de dados móveis mais lentas. Quem diz é a própria Apple, que mantém uma página explicando as frequências de cada iPhone lançado.

A página foi recentemente atualizada com o iPhone XR, já que o modelo só começou a ser vendido nos EUA na semana passada. O XR segue assim a tendência dos iPhones XS e XS Max, que nos EUA também não terão esta banda.

A informação é importante para quem costuma comprar iPhones em viagens aos EUA para fugir dos valores exorbitantes dos aparelhos da Apple praticados no Brasil. Certos modelos mudam sua compatibilidade com frequências de telefonia usados em cada país.

Da linha 2018 de iPhones, o XR é o modelo mais barato – ou menos caro. Ele custa a partir de US$ 749 nos EUA. Já no Brasil, ele será bem mais caro: a partir de R$ 5.199. Apesar de caro, ele ainda é mais barato que os XS – US$ 999 (EUA), R$ 7.299 (Brasil) – e XS Max – US$ 1.099 (EUA), R$ 7.999 (Brasil).

Como é a banda mais rápida do 4G brasileiro?

A banda 28 (700 APT MHZ), ausente dos novos iPhones dos EUA, é a melhor banda de internet móvel adotada no Brasil pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Ela também é conhecida pela sigla APT, que significa AsiaPacific Telecommunity, órgão regulador de telefonia da Ásia e Pacífico.

É uma das bandas de 4G mais usadas na região da Ásia-Pacífico e da América Latina, em países como Japão, México, Índia, Austrália e Coreia do Sul. O Brasil passou a adotá-la também neste ano.

Segundo a Anatel, a frequência permite a transmissão da banda larga móvel a uma velocidade três vezes maior do que o 4G atual, chegando a 45 Mbps (megabits por segundo). Calcula-se que no Brasil, a velocidade média do 4G é de 12 Mbps.

A faixa 28 de 700 MHz foi por muitos anos usada pelo sinal da TV analógica que chegava em nossas casas. Com a transição para a TV digital, iniciada em 2015, a faixa ficou livre para ser usada pelos celulares.

Não terei internet no meu iPhone XR se comprá-lo nos EUA e usá-lo no Brasil?

O iPhone XR dos EUA é compatível com redes 2G e 3G, e possuem as bandas 1 (2.100 MHz), 3 (1.800 MHz) e 7 (2.600 MHz) que também funcionam para o 4G em diversas cidades brasileiras e têm ampla cobertura no país. Apesar disso, essas bandas são consideradas tecnicamente inferiores à 28. São três as operadoras brasileiras que já usam a banda 28 de 700 MHz: Claro, TIM e Vivo – Oi e Nextel não a usam e oferecem 4G apenas nas bandas 1, 3 e 7.

A banda 28 não está presente ainda em todas as cidades brasileiras. Ela atualmente está em todas as capitais, além das cidades do ABC Paulista: Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Progressivamente, outras cidades e regiões a receberão.

O que a Apple vai fazer sobre isso?

A expectativa é que os iPhones XS, XS Max e XR que forem vendidos no Brasil serão iguais aos vendidos na Europa. Estes, sim, são compatíveis com a 28, além das 1, 3 e 7.

Especula-se que uma das saídas que a Apple brasileira cogita é dar suporte à substituição dos iPhones comprados nos EUA para as versões que serão lançadas aqui.

