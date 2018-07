O jogador Cristiano Ronaldo deixou uma gorjeta de 90 mil reais em um hotel na Grécia

Logo após a sua eliminação no Mundial acontecido na Rússia nas oitavas de final do torneio diante do Uruguai, Cristiano Ronaldo viajou para a Grécia com sua família para aproveitar os poucos momentos livres do jogador. Foi lá que CR7 deixou uma gorjeta de R$ 90 mil. O hotel escolhido para se hospedar durante este descanso foi o Costa Navarino, que parece ter surpreendido o jogador devido ao seu ótimo atendimento.

Segundo informações divulgadas pelo jornal britânico The Sun, o craque português gostou muito da maneira em que foi tratado pelos funcionários do estabelecimento e para simbolizar isso, deixou uma gorjeta bastante recheada para eles. A informação é de que o craque português presenteou os funcionários com um cheque de 20 mil euros (cerca de R$ 90 mil) e exigiu para que o valor fosse divido igualmente entre eles.

Pouco tempo depois dessa viagem, o atleta foi oficializado como reforço da Juventus, assinando um contrato válido pelos próximos quatro anos. Com seu novo vínculo, Cristiano Ronaldo se transformou no terceiro atleta mais bem pago do planeta, ficando atrás de Messi e Neymar, recebendo a bolada de 30 milhões de euros (cerca de R$ 135,7 mi) por temporada.

Fazenda da Espanha

De acordo com reportagem da rádio espanhola “Cadena Cope”, Cristiano Ronaldo já quitou grande parte de sua dívida com a Fazenda espanhola. Durante a última semana, o atacante português pagou 13,5 milhões de euros (R$ 60,84 milhões.

Em junho, Ronaldo chegou a um acordo com a Fazenda da Espanha após ser acusado de crimes fiscais em suas declarações de 2011 a 2013, quando defendia o Real Madrid. A quantia seria referente aos direitos de imagem do jogador.

O acordo diz que Ronaldo deveria pagar à Fazenda 18,8 milhões de euros (R$ 84,73 milhões). Agora, com o depósito feito na semana passada, o português fica com 5,3 milhões de euros (R$ 23,89 pendentes).

Além disso, o acordo diz que Ronaldo foi condenado a dois anos de prisão. É provável que a pena seja convertida em multa, como aconteceu com Lionel Messi. Ronaldo acertou sua transferência do Real Madrid para a Juventus após defender a seleção portuguesa no Mundial.

Juventus

Com a apresentação oficial de Cristiano Ronaldo, a Juventus informou na quinta-feira que todos os carnês de ingressos para a temporada 2018/2019 já estão esgotados.

Cerca de 95% dos 29.300 carnês vendidos – sendo 4 mil da categoria Premium – correspondem à renovação do pacote da temporada anterior, e os demais 5% foram novas aquisições.

A contratação de CR7 foi anunciada no dia 10 de julho. Os preços dos ingressos para esta temporada sofreram aumento de 30%, mas ainda assim os carnês se esgotaram em apenas uma semana de venda.

De acordo com o site Sky Sports, a Juventus calcula que a venda de carnês renderá cerca de 30 milhões de euros aos cofres do clube.

Deixe seu comentário: