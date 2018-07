O jogador Cristiano Ronaldo fechou um acordo com a Receita Federal espanhola para pagar 82 milhões de reais e evitar sua prisão

A Agência Tributária espanhola deu sinal verde ao acordo entre Cristiano Ronaldo, a Procuradoria e a Advocacia do Estado, através do qual o ex-jogador do Real Madrid irá pagar uma multa de quase 19 milhões de euros (R$ 82 milhões) e será condenado a dois anos de prisão.

Fontes jurídicas informaram à agência de notícias Efe deste acordo, que implica que o jogador português, que vai residir em Itália após transferência para a Juventus, não seja preso em troca de se declarar culpado de quatro delitos fiscais.

O acordo feito entre as acusações e a defesa do jogador estava pendente do aprovação do Fisco, o organismo que denunciou Cristiano Ronaldo e cujos responsáveis mudaram recentemente como consequência da alteração no governo central.

Cristiano Ronaldo era acusado de quatro delitos contra o Fisco cometidos entre 2011 e 2014, que representam uma fraude tributária de 14.768,897 euros (R$ 64 milhões). Os valores supostamente não pagos são de 1,39 milhões (R$ 4,7 milhões) em 2011, 1,66 (R$ 7,2 milhões) em 2012, 3,20 (R$ 13,9 milhões) em 2013 e de 8,5 (R$ 36 milhões) em 2014.

O acordo final pela via penal baixa o valor não pago a 5,7 milhões de euros (R$ 24,7 milhões), mas o valor total a pagar somando a multa e os juros chega quase aos 19 milhões R$ 82 milhões. O atacante português vai também pagar os custos da Advocacia do Estado no processo, segundo as fontes consultadas.

Entre o Fisco e a Procuradoria existe ainda uma divergência de critério relativamente à substituição da condenação penal por uma multa, pois a Agência Tributária rejeita essa mudança, ou seja, deseja a condenação a dois anos de prisão, de maneira a que, embora não entre na prisão, conte com antecedentes e não possa reincidir nesse tempo.

Essa diferença será resolvida na audiência na qual Ronaldo vai prestar a sua conformidade no Tribunal de Instrução número 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), onde o internacional português declarou como investigado há quase um ano, a 31 de julho. Naquela ocasião, o jogador do Real Madrid afirmou: “O Fisco espanhol conhece em detalhe todos os meus rendimentos, porque os entregamos; nunca ocultei nada nem tive intenção de fugir aos impostos”.

Diferente

Se por um lado evitou prometer a sonhada conquista da Liga dos Campeões da Europa durante a sua apresentação oficial como novo reforço da Juventus, em Turim, por outro Cristiano Ronaldo deixou a modéstia de lado ao explicar o fato de que exibe uma grande forma física e técnica aos 33 anos. Ele falou sobre o assunto ao lembrar que muitos jogadores de sua faixa de idade preferem privilegiar somente o lado financeiro ao acertar contratos com times de mercados menos importantes do futebol mundial e sem a mesma exigência de um clube gigante como é a própria Juventus.

“Venho para um desafio em um clube grande. Muitos vão para outros países, como Catar e a China. Mas, com todo respeito, isso é para finalizar a carreira. Eu venho para um clube grande, estou muito feliz, agradecido à Juventus por me dar a oportunidade de continuar a minha brilhante carreira”, ressaltou o astro português, autor de quatro gols na campanha da seleção do seu país na última Copa do Mundo, sendo três deles no empate por 3 a 3 com a Espanha na estreia na competição realizada na Rússia.

Contratado junto ao Real Madrid em uma transferência de 100 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões), além de custos adicionais de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 54 milhões) com encargos financeiros, Cristiano Ronaldo fez questão de enfatizar que a sua idade ainda está longe de ser um obstáculo que o impeça de seguir brilhando nos gramados.

“Se estiver bem fisicamente e mentalmente, (a idade) não é um fator. E não foi (para a sua saída do Real), a transferência e os números me deixam orgulhosos. Estar neste patamar é uma motivação. Se ninguém consegue chegar (neste nível), eu consigo. Sou diferente de todos os outros. Com 32, 33 ou 34 anos, eles (outros jogadores) pensam que suas carreiras estão acabadas, e eu não. Isso me deixa feliz, mostra que sou diferente de todos os outros. Estou honrado pelo clube apostar em mim, independentemente de eu ter 23 anos. Ah, não, desculpe, são 33”, afirmou o atacante, sorrindo, ao brincar com a sua própria idade em entrevista coletiva na qual foi apresentado oficialmente como novo dono da camisa 7 do time de Turim.

