O jogador da Seleção Renato Augusto lamentou erros: “Nos desesperamos um pouco”

Renato Augusto saiu do banco, marcou de cabeça, mas não evitou a eliminação do Brasil no Mundial. Para o camisa 8, a derrota por 2 a 1 para a Bélgica, na Arena Kazan, se desenhou após erros “por desespero” na tentativa de buscar o resultado durante praticamente toda a partida. “Temos que estar preparados para tudo, o Tite falava isso, inclusive começar perdendo. Nos desesperamos um pouco, por isso saiu o segundo. Depois ficou difícil para buscar o resultado. Lutamos até o fim”, disse o meia.

Após o gol, Renato teve mais uma chance clara no jogo, de frente para a meta de Courtois na entrada da área, mas mandou direto pela linha de fundo. O meia lamentou o lance – e outros desperdiçados pela Seleção – e classificou a sexta-feira de eliminação como triste. “É difícil dizer agora, depois do jogo. Mas acredito que fizemos o possível para empatar, tivemos oportunidade comigo, Coutinho, outros jogadores. Criamos, mas infelizmente não saiu o gol. É um dia triste.”

Futuro

Eliminado, Tite evitou falar sobre futuro. Sem esconder a dor que sentia pelo resultado, o treinador da Seleção Brasileira encarou os microfones na entrevista coletiva após a derrota para a Bélgica. Ele evitou falar sobre continuidade à frente da equipe. ”Não falo absolutamente nada a respeito de futuro. É um momento de emoção”.

Em seguida, Tite preferiu destacar os méritos da eficiência belga no jogo para explicar o resultado. “A Bélgica teve três finalizações e foi efetiva. Traduziu em gol suas chances. Mas quero pegar os detalhes para falar da qualidade do jogo. É muito duro falar, mas foi um grande jogo. Duas equipes com qualidade técnica impressionante. Com toda a dor que estou sentindo, o amargo, a dificuldade de falar agora, quem gosta de futebol teve prazer de ver esse jogo. Quem não está envolvido emocionalmente… Que jogo. Oportunidade aqui, lá. Triangulações, goleiro, opções, transições”, disse o treinador.

“Me dói falar isso. Mas quem aprecia um grande futebol vai ver que foi um grande espetáculo. Com a dor por termos perdido. Primeiro jogo oficial que perdemos… Se eu disser que o legado é bom, vão dizer que estou valorizando. O tempo vai dizer isso”, acrescentou.

Goleiro

A classificação da Bélgica para as semifinais na Rússia também passou pelas mãos de Courtois. O gigante de 1,99 metro fez grande defesa no final do segundo tempo, quando o jogo já estava 2 a 1, em um chute colocado de Neymar. Ao voar e espalmar a bola, ele evitou que o jogo fosse à prorrogação. E se sentiu livre para criticar a equipe brasileira, logo depois do apito final. “Os brasileiros já pensavam que iriam ganhar. E lá está, os vencemos”, disse o goleiro.

Courtois também comentou a defesa no chute de Neymar. E citou o que pensou ao fim do lance: “Senti que nosso plano tático iria funcionar. Creio que fui bem nas defesas, e é uma pena o gol sofrido. Ainda restavam 20 minutos a jogar. Sobre minha última defesa, no chute de Neymar, eu disse para mim mesmo: ‘Ulalá'”.

Para Courtois, foi uma chance de espantar os fantasmas de um passado recente. A Bélgica vinha de eliminações para a Argentina nas quartas de final do Mundial de 2014 e para País de Gales, também nas quartas de final, na Eurocopa de 2016. Desta vez, foi diferente. “Há quatro anos, perdemos com um gol muito cedo contra a Argentina, que defendeu muito bem, e há dois anos deveríamos ter ganho. Aprendemos que o melhor sempre ganha. Hoje, jogamos com uma ideia tática muito definida”, disse o goleiro. A Bélgica enfrentará a França na terça-feira (10), às 15h de Brasília, em São Petersburgo.

