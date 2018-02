O jogador Douglas Costa diz que o Grêmio “jogou para não ganhar” contra o Flamengo no Brasileirão de 2009

Nove anos após o hexacampeonato brasileiro do Flamengo, o atacante Douglas Costa, hoje um dos destaques da Juventus, da Itália, colocou uma polêmica no ar, em entrevista ao canal do Youtube “Pilhado”.

Para ser campeão brasileiro sem depender de outros resultados, o Flamengo precisava derrotar o Grêmio, no Maracanã, em 2009, e cumpriu a sua missão ao vencer por 2 a 1. Douglas Costa, ainda menino, fazia parte do Tricolor Gaúcho, e revelou que a equipe não jogou para ganhar, mesmo tendo saído na frente no primeiro tempo, gol de Roberson.

“A gente foi com o time reserva… Jogamos e nos primeiros 45 minutos fizemos gol e terminou 1 a 1 o primeiro tempo. No intervalo, chegou a notícia que o Inter estava sendo campeão com aquele resultado. A gente trocou umas peças dentro de campo, mas imagina a gente com o time reserva vence o melhor time do Brasil naquele ano que era o Flamengo e dando o título para o Inter ainda? Como que ia ficar? Como eu ia ficar com o meu Tricolor? Ia ficar manchado. Eu dava umas pedaladas para cá, outras para lá, mas tudo longe do gol. Não dava… é um jogo difícil de entrar em campo. Não podia entregar porque fica feio, mas tem que jogar para não ganhar. No final deu tudo certo né? 2 a 1 Flamengo, todo mundo comemorou, tudo certo”, disse Douglas.

Douglas acredita que, se o Grêmio tirasse o título do Flamengo, alguma tragédia poderia acontecer em Porto Alegre. Ele revelou ainda que dirigentes do Tricolor foram ao vestiário no intervalo.

“É normal dirigente visitar vestiário, ainda mais em um jogo com essa importância, Flamengo estava buscando o título, Maraca lotado. O dirigente falou para a gente que nós podíamos fazer o que a gente quisesse, que a responsabilidade era nossa. Ele falou que se a gente ganhasse a gente ia descer na pista do aeroporto, porque senão a gente não iria sair do aeroporto, a torcida do Grêmio ia querer matar a gente. Ia ser uma coisa que ia ficar manchada na história do Grêmio né? O Grêmio deu o título para o Inter. Ainda bem que não aconteceu. Não tinha como ganhar do Flamengo ali, se a gente ganha do Flamengo ali… estava morto”, finalizou o jogador.

“Não houve orientação nenhuma, eles jogaram, fizeram aquilo que poderiam fazer. Até foram muito bem, chegaram a estar ganhando por 1 a 0. A superioridade do Flamengo, no entanto, era muito grande”, afirmou Luiz Onofre Meira, vice-presidente do Grêmio na época. Questionado se o Grêmio jogou aquela partida para vencer, o ex-vice defendeu o clube.

“O Grêmio cumpriu o que determina, foi para jogar com aquilo que tinha de melhor. Os titulares estavam, alguns, lesionados. Outros já haviam saído de férias, caso do Máxi López, que havia deixado o clube naquela semana”, completou.

Deixe seu comentário: